Декабрь, 09 в 13:41

С началом полномасштабной войны в Украине миллионы украинцев уехали за границу. Ища убежища и безопасности, люди бежали в Польшу, Германию, Великобританию и другие европейские страны.

В свою очередь, каждая страна шла навстречу беженцам, обеспечивая их жильем, финансовой поддержкой, помощью с документами и тому подобным.

Факты ICTV узнавали, как изменятся выплаты для беженцев в Германии и сколько будут получать украинцы с 1 января 2023 года.

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Какую финансовую помощь будут получать украинцы в Германии в 2023 году

С 24 февраля 2022 года Германия приняла более 900 тыс. украинских беженцев. С тех пор правила въезда, пребывания и размер выплат несколько изменились.

Как и раньше, украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы, однако находиться в стране без регистрации разрешено на срок до 90 дней.

После того, как дни безвиза закончатся, нужно либо выезжать из Германии, либо обязательно подавать заявку на приобретение статуса временной защиты. Кстати, биометрический загранпаспорт для въезда не требуется. Достаточно иметь ID-карточку или паспорт, а для детей – свидетельство о рождении.

Что касается денежных выплат для украинских беженцев, то с 1 июня 2022 года в Германии их выдает центр занятости.

Регулярная выплата в рамках пособия по безработице составляет €449 в месяц. Если украинец проживает с семьей, то сумма будет немного меньше — €404 на человека.

Впрочем, с 1 января 2023 года сумма выплат увеличится. Наибольшее увеличение ожидается для одиноких взрослых или родителей-одиночек — им добавят €53, а размер выплат увеличится до €502 (сейчас €449).

Поэтому в 2023 году украинские беженцы в Германии будут получать:

одинокие взрослые — €502 в месяц;

в месяц; родители-одиночки — €502 в месяц;

в месяц; совершеннолетние граждане Украины — €451 в месяц;

в месяц; дети 14-17 лет – €420 в месяц;

в месяц; дети 6-13 лет — €348 в месяц;

в месяц; дети до 5 лет — €318 в месяц.

Почему увеличат помощь

Планируется, что с 2023 года украинцы, нуждающиеся в финансовой помощи в Германии, будут получать увеличенную выплату. Об этом сообщает немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Федеральный министр труда Хубертус Хайль выпустил проект, предусматривающий, что с 1 января 2023 года ставки выплат Hartz IV будут откорректированы из-за инфляции.

Украинские беженцы, которые весной 2022 года получали помощь для поиска жилья, с 1 июня были переведены в новый правовой статус. Поэтому летом 2022 года беженцы из Украины попали под действие базового немецкого пособия по безработице Hartz IV (как раз его назначает центр занятости).

То есть размер пособия по безработице для граждан Германии будет пересмотрен, соответственно и украинцы, имеющие статус временной защиты, могут ожидать повышения выплат в 2023 году.