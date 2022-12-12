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Факты / Україна / Общество

В Донецке оккупанты начали мобилизовать женщин для пополнения потерь РФ — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
В Донецке оккупанты начали мобилизовать женщин для пополнения потерь РФ — Генштаб
Фото: Depositphotos

Для пополнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений армейского корпуса Российская Федерация начала призывать женщин по мобилизации.

По данным Генерального штаба ВСУ, 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку оккупационным Калининским районным военным комиссариатом города Донецка.

В Межводном и Черноморском на территории Крыма российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные меры.

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В то же время враг продолжает нести потери на временно оккупированных территориях Украины и фронте. В местной больнице Кременной Луганской области находятся более 100 военных РФ с ранениями разной степени тяжести.

На Запорожском направлении армия РФ ударила по Времовке Донецкой области и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпилскому, Чаривному, Белогорью, Малой Токмачке и Орехову Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Херсонской области и город Херсон. В Генштабе отмечают, что есть погибшие среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.

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Источник: Генштаб ВСУ
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