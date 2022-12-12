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У Донецьку окупанти почали мобілізувати жінок для поповнення втрат РФ – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Донецьку окупанти почали мобілізувати жінок для поповнення втрат РФ – Генштаб
Фото: Depositphotos

Для поповнення втрат у живій силі та доукомплектування підрозділів армійського корпусу Російська Федерація почала призивати жінок за мобілізацією.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку окупаційним Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

У Міжводному та Чорноморському на території Криму російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

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Водночас ворог продовжує зазнавати втрат на тимчасово окупованих територіях України та фронті. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області перебувають понад 100 військових РФ з пораненнями різного ступеня важкості.

На Запорізькому напрямку армія РФ вдарила по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Херсонської області та міста Херсон. У Генштабі зазначають, що є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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