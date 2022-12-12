Декабрь, 12 в 17:51

Украинские беженцы, которые хотят уехать в Германию или уже там, могут подать заявку на социальное жилье в Германии.

Такую жилплощадь получить довольно нелегко: нужно собрать необходимые документы, подать заявку в Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев и ждать ответа.

Как получить социальное жилье в Германии 2023 и какие для этого нужны документы – читайте в материале.

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Как получить социальное жилье в Германии 2023

В первую очередь, необходимо знать, что украинские беженцы, когда попадают в Германию, направляются в первичные пункты приема или центры прибытия.

Там можно жить, но долго находиться в этих местах нравится не всем. На месте у вас проверяют документы и дают разрешение на пребывание.

С этим документом вы спокойно можете снимать жилье в любом городе страны. Но проживание в Германии сейчас недешевое. По-этому многие мечтают получить социальное жилье (право Wohnberechtigungsschein).

Информация о жилищном фонде есть в ведомстве Wohnungsamt.

Для того, чтобы найти нужное ведомство, нужно ввести в поиске слово Wohnungsamt и название населенного пункта. Кроме этого, если у вас нет возможности снимать квартиру, немецкое государство через центр занятости может вам помочь.

Для этого вам необходимо обратиться в центр занятости, где они будут рассматривать заявку в индивидуальном порядке. Центр покрывает расходы на аренду и коммунальные услуги до определенной суммы (чаще всего – до $1 тыс.).

Как получить социальное жилье в Германии 2023 и можно ли выбирать его самому

Украинцы, которые приехали в Германию после полномасштабного вторжения России в Украину, распределяются по федеральным землям.

Этим делом занимается Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев ProAsyl.

Если вас направили не в тот город, в который вы хотели, вы можете переехать в тот, о котором мечтали. Для этого нужно трудоустроиться с уплатой социального страхования или при получении профессионального или высшего образования.

Как получить социальное жилье в Германии 2023: полный список документов

Если ты хочешь получить соцжилье, нужно подать копии таких документов:

паспорт;

разрешение на пребывание в стране;

если в браке – свидетельство;

если есть дети – их свидетельства о рождении;

справка о размере зарплаты в месяц (или справка от центра трудоустройства);

справка о регистрации по месту жительства;

банковские выписки.

Как получить социальное жилье в Германии 2023: пошаговая инструкция