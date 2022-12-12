Как получить социальное жилье в Германии 2023: список документов
Украинские беженцы, которые хотят уехать в Германию или уже там, могут подать заявку на социальное жилье в Германии.
Такую жилплощадь получить довольно нелегко: нужно собрать необходимые документы, подать заявку в Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев и ждать ответа.
Как получить социальное жилье в Германии 2023 и какие для этого нужны документы – читайте в материале.
Как получить социальное жилье в Германии 2023
В первую очередь, необходимо знать, что украинские беженцы, когда попадают в Германию, направляются в первичные пункты приема или центры прибытия.
Там можно жить, но долго находиться в этих местах нравится не всем. На месте у вас проверяют документы и дают разрешение на пребывание.
С этим документом вы спокойно можете снимать жилье в любом городе страны. Но проживание в Германии сейчас недешевое. По-этому многие мечтают получить социальное жилье (право Wohnberechtigungsschein).
Информация о жилищном фонде есть в ведомстве Wohnungsamt.
Для того, чтобы найти нужное ведомство, нужно ввести в поиске слово Wohnungsamt и название населенного пункта. Кроме этого, если у вас нет возможности снимать квартиру, немецкое государство через центр занятости может вам помочь.
Для этого вам необходимо обратиться в центр занятости, где они будут рассматривать заявку в индивидуальном порядке. Центр покрывает расходы на аренду и коммунальные услуги до определенной суммы (чаще всего – до $1 тыс.).
Как получить социальное жилье в Германии 2023 и можно ли выбирать его самому
Украинцы, которые приехали в Германию после полномасштабного вторжения России в Украину, распределяются по федеральным землям.
Этим делом занимается Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев ProAsyl.
Если вас направили не в тот город, в который вы хотели, вы можете переехать в тот, о котором мечтали. Для этого нужно трудоустроиться с уплатой социального страхования или при получении профессионального или высшего образования.
Как получить социальное жилье в Германии 2023: полный список документов
Если ты хочешь получить соцжилье, нужно подать копии таких документов:
- паспорт;
- разрешение на пребывание в стране;
- если в браке – свидетельство;
- если есть дети – их свидетельства о рождении;
- справка о размере зарплаты в месяц (или справка от центра трудоустройства);
- справка о регистрации по месту жительства;
- банковские выписки.
Как получить социальное жилье в Германии 2023: пошаговая инструкция
- После того, как вы сделали копии всех вышеупомянутых документов, нужно написать соответствующее заявление в письменной форме (о том, что вы претендуете на социальное жилье).
- После этого нужно принести его в жилищное ведомство (Wohnungsamt).
- На месте спросите работника центра о том, каких документов еще не хватает.
- Рассматривать заявку ведомство будет от двух недель до двух месяцев.
- Это заявление в некоторых регионах подается бесплатно, а в некоторых – от €10 до €50 (за обработку информации).
- Для того, чтобы правильно написать заявку и посмотреть информацию о программе, нужно зайти на официальный сайт Wohnberechtigungsschein.
- Если заявку утвердят, вы можете жить бесплатно в жилье до 1 года (потом можно продлить).
- Имея Wohnberechtigungsschein, вы можете снять квартиру, которая субсидируется государством.