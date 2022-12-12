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Факты / Україна / Общество

Как получить социальное жилье в Германии 2023: список документов

Анна Голишевская, Редактор сайта
Житло
Фото: Unsplash

Украинские беженцы, которые хотят уехать в Германию или уже там, могут подать заявку на социальное жилье в Германии.

Такую жилплощадь получить довольно нелегко: нужно собрать необходимые документы, подать заявку в Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев и ждать ответа.

Как получить социальное жилье в Германии 2023 и какие для этого нужны документы –  читайте в материале.

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Как получить социальное жилье в Германии 2023

В первую очередь, необходимо знать, что украинские беженцы, когда попадают в Германию, направляются в первичные пункты приема или центры прибытия.

Там можно жить, но долго находиться в этих местах нравится не всем. На месте у вас проверяют документы и дают разрешение на пребывание.

С этим документом вы спокойно можете снимать жилье в любом городе страны. Но проживание в Германии сейчас недешевое. По-этому многие мечтают получить социальное жилье (право Wohnberechtigungsschein).

Информация о жилищном фонде есть в ведомстве Wohnungsamt.

Для того, чтобы найти нужное ведомство, нужно ввести в поиске слово Wohnungsamt и название населенного пункта. Кроме этого, если у вас нет возможности снимать квартиру, немецкое государство через центр занятости может вам помочь.

Для этого вам необходимо обратиться в центр занятости, где они будут рассматривать заявку в индивидуальном порядке. Центр покрывает расходы на аренду и коммунальные услуги до определенной суммы (чаще всего –  до $1 тыс.).

Как получить социальное жилье в Германии 2023 и можно ли выбирать его самому

Украинцы, которые приехали в Германию после полномасштабного вторжения России в Украину, распределяются по федеральным землям.

Этим делом занимается  Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев ProAsyl.

Если вас направили не в тот город, в который вы хотели, вы можете переехать в тот, о котором мечтали. Для этого нужно трудоустроиться с уплатой социального страхования или при получении профессионального или высшего образования.

Как получить социальное жилье в Германии 2023: полный список документов

Если ты хочешь получить соцжилье, нужно подать копии таких документов:

  • паспорт;
  • разрешение на пребывание в стране;
  • если в браке – свидетельство;
  • если есть дети – их свидетельства о рождении;
  • справка о размере зарплаты в месяц (или справка от центра трудоустройства);
  • справка о регистрации по месту жительства;
  • банковские выписки.

Как получить социальное жилье в Германии 2023: пошаговая инструкция

  1. После того, как вы сделали копии всех вышеупомянутых документов, нужно написать соответствующее заявление в письменной форме (о том, что вы претендуете на социальное жилье).
  2. После этого нужно принести его в жилищное ведомство (Wohnungsamt).
  3. На месте спросите работника центра о том, каких документов еще не хватает.
  4. Рассматривать заявку ведомство будет от двух недель до двух месяцев.
  5. Это заявление в некоторых регионах подается бесплатно, а в некоторых – от €10 до €50 (за обработку информации).
  6. Для того, чтобы правильно написать заявку и посмотреть информацию о программе, нужно зайти на официальный сайт Wohnberechtigungsschein.
  7. Если заявку утвердят, вы можете жить бесплатно в жилье до 1 года (потом можно продлить).
  8. Имея Wohnberechtigungsschein, вы можете снять квартиру, которая субсидируется государством.
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