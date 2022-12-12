Грудень, 12 в 17:51

Українські біженці, які хочуть виїхати до Німеччини чи вже там, можуть подати заявку на соціальне житло у Німеччині.

Таку житлову площу отримати досить нелегко: потрібно зібрати необхідні документи, подати заявку до Федерального управління з питань міграції та біженців і чекати на відповідь.

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 та які для цього потрібні документи – читайте у матеріалі.

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Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023

Насамперед, необхідно знати, що українські біженці, коли потрапляють до Німеччини, прямують до первинних пунктів прийому чи центрів прибуття. Там можна жити, але довго перебувати у цих місцях подобається не всім. На місці у вас перевіряють документи та дають дозвіл на перебування.

З цим документом ви можете спокійно знімати житло в будь-якому місті країни. Але проживання у Німеччині зараз недешеве. Тому багато хто мріє отримати соціальне житло (право Wohnberechtigungsschein).

Інформація про житловий фонд є у відомстві Wohnungsamt.

Для того, щоб знайти потрібне відомство, потрібно ввести в пошуку слово Wohnungsamt та назву населеного пункту. Крім цього, якщо у вас немає можливості винаймати квартиру, німецька держава через центр зайнятості може вам допомогти.

Для цього вам необхідно звернутись до центру зайнятості, де вони розглядатимуть заявку в індивідуальному порядку. Центр покриває витрати на оренду та комунальні послуги до певної суми (найчастіше – до $1 тис.).

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 і чи можна обирати його самому

Українці, які приїхали до Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії до України, розподіляються федеральними землями.

Цією справою займається Федеральне управління з питань міграції та біженців ProAsyl.

Якщо вас направили не в те місто, в яке ви хотіли, ви можете переїхати в те, про яке мріяли. Для цього потрібно працевлаштуватися зі сплатою соціального страхування або при здобутті професійної чи вищої освіти.

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023: повний список документів

Якщо ти хочеш отримати соцжитло, потрібно подати копії таких документів:

паспорт;

дозвіл на перебування у країні;

якщо у шлюбі – свідоцтво;

якщо є діти – їхні свідоцтва про народження;

довідка про розмір зарплати за місяць (або довідка від центру працевлаштування);

довідка про реєстрацію за місцем проживання;

банківські виписки.

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 року: покрокова інструкція