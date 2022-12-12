Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023: список документів

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Житло
Фото: Unsplash

Українські біженці, які хочуть виїхати до Німеччини чи вже там, можуть подати заявку на соціальне житло у Німеччині.

Таку житлову площу отримати досить нелегко: потрібно зібрати необхідні документи, подати заявку до Федерального управління з питань міграції та біженців і чекати на відповідь.

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 та які для цього потрібні документи – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023

Насамперед, необхідно знати, що українські біженці, коли потрапляють до Німеччини, прямують до первинних пунктів прийому чи центрів прибуття. Там можна жити, але довго перебувати у цих місцях подобається не всім. На місці у вас перевіряють документи та дають дозвіл на перебування.

З цим документом ви можете спокійно знімати житло в будь-якому місті країни. Але проживання у Німеччині зараз недешеве. Тому багато хто мріє отримати соціальне житло (право Wohnberechtigungsschein).

Інформація про житловий фонд є у відомстві Wohnungsamt.

Для того, щоб знайти потрібне відомство, потрібно ввести в пошуку слово Wohnungsamt та назву населеного пункту. Крім цього, якщо у вас немає можливості винаймати квартиру, німецька держава через центр зайнятості може вам допомогти.

Для цього вам необхідно звернутись до центру зайнятості, де вони розглядатимуть заявку в індивідуальному порядку. Центр покриває витрати на оренду та комунальні послуги до певної суми (найчастіше – до $1 тис.).

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 і чи можна обирати його самому

Українці, які приїхали до Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії до України, розподіляються федеральними землями.

Цією справою займається Федеральне управління з питань міграції та біженців ProAsyl.

Якщо вас направили не в те місто, в яке ви хотіли, ви можете переїхати в те, про яке мріяли. Для цього потрібно працевлаштуватися зі сплатою соціального страхування або при здобутті професійної чи вищої освіти.

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023: повний список документів

Якщо ти хочеш отримати соцжитло, потрібно подати копії таких документів:

  • паспорт;
  • дозвіл на перебування у країні;
  • якщо у шлюбі – свідоцтво;
  • якщо є діти – їхні свідоцтва про народження;
  • довідка про розмір зарплати за місяць (або довідка від центру працевлаштування);
  • довідка про реєстрацію за місцем проживання;
  • банківські виписки.

Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 року: покрокова інструкція

  1. Після того, як ви зробили копії всіх вищезгаданих документів, потрібно написати відповідну заяву у письмовій формі (про те, що ви претендуєте на соціальне житло).
  2. Після цього потрібно принести його до житлового відомства (Wohnungsamt).
  3. На місці спитайте працівника центру про те, яких документів ще не вистачає.
  4. Розглядатиме заявку відомство від двох тижнів до двох місяців.
  5. Ця заява у деяких регіонах подається безкоштовно, а в деяких – від €10 до €50 (за обробку інформації).
  6. Для того, щоб правильно написати заявку та переглянути інформацію про програму, потрібно зайти на офіційний сайт Wohnberechtigungsschein.
  7. Якщо заявку затвердять, ви можете жити безкоштовно у квартирі чи домі до 1 року (потім можна продовжити).
  8. Маючи Wohnberechtigungsschein, ви можете винайняти квартиру, яка субсидується державою.
Читайте
Українські біженці в Чехії: скільки знайшли роботу, вакансії та розмір зарплат

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка