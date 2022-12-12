Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023: список документів
Українські біженці, які хочуть виїхати до Німеччини чи вже там, можуть подати заявку на соціальне житло у Німеччині.
Таку житлову площу отримати досить нелегко: потрібно зібрати необхідні документи, подати заявку до Федерального управління з питань міграції та біженців і чекати на відповідь.
Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 та які для цього потрібні документи – читайте у матеріалі.
Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023
Насамперед, необхідно знати, що українські біженці, коли потрапляють до Німеччини, прямують до первинних пунктів прийому чи центрів прибуття. Там можна жити, але довго перебувати у цих місцях подобається не всім. На місці у вас перевіряють документи та дають дозвіл на перебування.
З цим документом ви можете спокійно знімати житло в будь-якому місті країни. Але проживання у Німеччині зараз недешеве. Тому багато хто мріє отримати соціальне житло (право Wohnberechtigungsschein).
Інформація про житловий фонд є у відомстві Wohnungsamt.
Для того, щоб знайти потрібне відомство, потрібно ввести в пошуку слово Wohnungsamt та назву населеного пункту. Крім цього, якщо у вас немає можливості винаймати квартиру, німецька держава через центр зайнятості може вам допомогти.
Для цього вам необхідно звернутись до центру зайнятості, де вони розглядатимуть заявку в індивідуальному порядку. Центр покриває витрати на оренду та комунальні послуги до певної суми (найчастіше – до $1 тис.).
Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 і чи можна обирати його самому
Українці, які приїхали до Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії до України, розподіляються федеральними землями.
Цією справою займається Федеральне управління з питань міграції та біженців ProAsyl.
Якщо вас направили не в те місто, в яке ви хотіли, ви можете переїхати в те, про яке мріяли. Для цього потрібно працевлаштуватися зі сплатою соціального страхування або при здобутті професійної чи вищої освіти.
Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023: повний список документів
Якщо ти хочеш отримати соцжитло, потрібно подати копії таких документів:
- паспорт;
- дозвіл на перебування у країні;
- якщо у шлюбі – свідоцтво;
- якщо є діти – їхні свідоцтва про народження;
- довідка про розмір зарплати за місяць (або довідка від центру працевлаштування);
- довідка про реєстрацію за місцем проживання;
- банківські виписки.
Як отримати соціальне житло в Німеччині 2023 року: покрокова інструкція
- Після того, як ви зробили копії всіх вищезгаданих документів, потрібно написати відповідну заяву у письмовій формі (про те, що ви претендуєте на соціальне житло).
- Після цього потрібно принести його до житлового відомства (Wohnungsamt).
- На місці спитайте працівника центру про те, яких документів ще не вистачає.
- Розглядатиме заявку відомство від двох тижнів до двох місяців.
- Ця заява у деяких регіонах подається безкоштовно, а в деяких – від €10 до €50 (за обробку інформації).
- Для того, щоб правильно написати заявку та переглянути інформацію про програму, потрібно зайти на офіційний сайт Wohnberechtigungsschein.
- Якщо заявку затвердять, ви можете жити безкоштовно у квартирі чи домі до 1 року (потім можна продовжити).
- Маючи Wohnberechtigungsschein, ви можете винайняти квартиру, яка субсидується державою.