Каждый, кто недооценивает Россию, обречен на поражение – командующий Сухопутными войсками

Декабрь, 18 в 12:54

Россияне меняют тактику под руководством своего нового командующего Сергея Суровикина.

Об этом в интервью The Economist сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. С ним журналисты общались неподалеку оперативного штаба на Востоке Украины.

Он рассказал, что россияне атакуют, используя меньшие, хорошо скоординированные пешие отряды. По его словам, это дорого с точки зрения жизней солдат, но это “никогда не было самым высоким приоритетом России”.

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– Россияне не идиоты. Они не слабые. Того, кто недооценивает их, ждет поражение, – говорит Сырский.

Отмечается, что ранее Сырский был ответственен за оборону Киева, затем вытеснение россиян из Харьковской области, а теперь ему поручено противостоять переброшенной российской армии, которая “бросает все, что имеет”, на город Бахмут на Донбассе.

Стиль командования Сырского, пишет The Economist, резко отличается от советской и российской иерархической практики. Он проповедует принципы НАТО по децентрализованному командованию и подчеркивает важность морального духа. По его словам, современному командиру нужно оставаться на связи.

Как отмечает Economist, стиль командования генерала Сырского включает элементы заблуждения и внезапности для компенсации превосходства России в огневой мощи.

— Нам всегда не хватает войск. Мы практически все время вели эту войну с использованием резервов, – говорит генерал.

В то же время россияне, по его словам, достаточно успешно пополняют свои ряды благодаря объявленной Путиным мобилизации. Сырский говорит, что достаточно хорошо подготовленные солдаты сейчас массово появляются по всему восточному фронту, некоторые прибывают из глубины России, в частности из восточных районов и Урала.

Генерал говорит, что это вызывает беспокойство, но еще более неотложной проблемой является сохранение поставок оружия в Украину. Боеприпасы тратятся со скоростью, сравнимой с периодом Второй мировой войны. Он добавляет, что битвы выиграет та сторона, которая быстрее доставит снаряды в пушки.

На вопрос о том, как будет выглядеть победа, Сырский повторяет максималистское заявление президента Владимира Зеленского.

— Мы победим, когда враг будет уничтожен, а мы будем стоять на своих границах, — говорит он.

Издание резюмирует, что его “трезвая оценка текущей затруднительной ситуации” свидетельствует о том, что он не уверен, что это произойдет в ближайшее время.

В ближайшем будущем, по его словам, Украина будет демонстрировать “активную оборону”. Но деталей генерал не раскрывает. Сырский добавил, что украинские военные внимательно изучают противника: Каждый яд имеет противоядие.

Напомним, британский The Economist опубликовал серию интервью с политическим и военным руководством Украины, в частности с президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и руководителем Офиса президента.