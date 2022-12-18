Кожен, хто недооцінює Росію, приречений на поразку – командувач Сухопутних військ

Грудень, 18 в 12:54

Росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна.

Про це в інтерв’ю The Economist сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. З ним журналісти спілкувалися неподалік його оперативного штабу на Сході України.

Він розповів, що росіяни атакують, використовуючи менші, добре скоординовані піші загони. За його словами, це дорого з точки зору життів солдатів, але це “ніколи не було найвищим пріоритетом Росії”.

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— Росіяни не ідіоти. Вони не слабкі. Того, хто недооцінює їх, чекає поразка, – каже Сирський.

Зазначається, що раніше Сирський був відповідальний за оборону Києва, потім витіснення росіян з Харківської області, а тепер йому доручено протистояти перегрупованій російській армії, яка “кидає все, що має”, на місто Бахмут на Донбасі.

Стиль командування Сирського, пише The Economist, різко відрізняється від радянської та російської ієрархічної практики. Він проповідує принципи НАТО щодо децентралізованого командування та наголошує на важливості морального духу. За його словами, сучасному командиру потрібно залишатися на зв’язку.

Як зазначає Economist, стиль командування генерала Сирського використовує елементи омани та раптовості, щоб компенсувати перевагу Росії у вогневій потужності.

— Нам завжди бракує військ. Ми практично весь час вели цю війну з використанням резервів, – каже генерал.

Водночас росіяни, за його словами, досить успішно поповнюють свої лави завдяки оголошеній Путіним мобілізації. Сирський каже, що досить добре підготовлені солдати зараз масово з’являються по всьому східному фронту, деякі прибувають “з глибини Росії, зокрема зі східних районів і Уралу”. Читайте Ті, хто вважає себе хорошим росіянином, мають зробити усе, щоб повалити режим Путіна – Зеленський

Генерал підкреслює, що це викликає занепокоєння, але ще більш нагальною проблемою є збереження постачань зброї в Україну. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як у період Другої світової війни. Він додає, що битви виграє та сторона, яка швидше доставить снаряди до гармат.

На запитання, як виглядатиме перемога, Сирський повторює максималістську заяву президента Володимира Зеленського.

— Ми переможемо, коли ворог буде знищений, а ми стоятимемо на своїх кордонах, – каже він.

Видання резюмує, що його “твереза оцінка поточної скрутної ситуації” свідчить про те, що він не впевнений, що це станеться найближчим часом.

У найближчому майбутньому, за його словами, Україна демонструватиме “активну оборону”. Але деталей генерал не розкриває. Сирський додав, що українські військові уважно вивчають противника: Кожна отрута має протиотруту.

Нагадаємо, британський The Economist опублікував серію інтерв’ю з політичним та військовим керівництвом України, зокрема з президентом Володимиром Зеленським, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та керівником Офісу президента.