Декабрь, 18 в 18:13

В Запорожской области армия Российской Федерации разместила личный состав в школах, в которые продолжают ходить дети. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке 18 декабря.

— Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. В то же время учебный процесс продолжается — дети посещают учебные заведения, — отмечают в Генштабе.

По данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированной территории Луганской области РФ продолжает мобилизационные действия. В частности, с 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета.

Сейчас смотрят

Похожая ситуация наблюдается на временно оккупированной территории Донецкой области. Так, в Горловке российской мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.

Однако украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и трех ударов по зенитно-ракетным комплексам врага, отмечают в Генштабе.