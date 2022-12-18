Грудень, 18 в 18:13

У Запорізькій області армія Російської Федерації розмістила особовий склад у школах, в які продовжують ходити діти. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в зведенні 18 грудня.

– Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. Водночас навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади, – зазначають у Генштабі.

За даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованій території Луганської області РФ продовжує мобілізаційні заходи. Зокрема, з 5 грудня поточного року військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку.

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Схожа ситуація спостерігається на тимчасово окупованій території Донецької області. Так, у місті Горлівка російській мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.

Проте українська авіація протягом доби завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та трьох ударів по зенітно-ракетних комплексів ворога, наголошують у Генштабі.