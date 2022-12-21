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Факты / Україна / Общество

Как снять деньги с украинской карточки в Польше: советы и полезный словарь

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта Наталья Жуковская, журналист Факты ICTV
Картка, кешбек, доходи
Фото: Getty Images

Более полутора миллионов украинцев сейчас находятся в Польше.

Большинство из них продолжают пользоваться украинскими банковскими картами, поэтому часто интересуются, как снять деньги с украинской карты в Польше и возможно ли это вообще?

Ответ — да! Для владельцев банковских карт Visa или MasterCard никаких проблем с этим не будет. К тому же сделать это можно в любом банкомате страны.

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Однако почти все польские банки берут комиссию с иностранных карточек за снятие наличных. Курс может быть невыгодным для украинцев. Поэтому перед снятием наличных обязательно обращайте внимание на это.

Сделать это можно онлайн или в банке, где снимаете деньги. Еще можно снять не всю сумму сразу, а часть и проверить курс.

Еще один момент. С вас могут содрать дополнительные деньги за конвертацию валюты. Обычно это происходит по курсу, который предлагает банк или служба банкоматов.

Впрочем, снять наличные без комиссии в Польше возможно. Оператор крупнейшей независимой от банков сети банкоматов Euronet присоединился оказанию помощи украинцам.

Як скористатися банкоматом у Польщі

Следовательно, компания отменила комиссию за снятие наличных с украинской карты в Польше. Оплата осуществляется по курсу банка, которому принадлежит ваша украинская карта.

Обратите внимание, что украинский банк может добавить свою комиссию за снятие средств в банкомате. Хотя большинство банков отменили комиссию на период военного положения, обязательно проверьте это перед снятием.

Как воспользоваться банкоматом в Польше

Сделать это просто. В большинстве польских банкоматов, по крайней мере в приграничном городке Перемышль, установлен даже украинский язык. То есть, вам нужно просто засунуть карту, выбрать родной язык и следовать инструкциям на экране.

Як скористатися банкоматом у Польщі

Во избежание лишних расходов выбирайте опцию Снятия в злотых. Если выберете Снятие денег в гривне — банкомат добавит наценку за обмен валют.

Также учитывайте, что в сети Euronet произошли изменения относительно максимального лимита на снятие денег за одну транзакцию.

Ранее лимит на снятие наличных составлял 1 000 злотых (8500 грн) за один раз. Новый лимит на снятие средств составляет не более чем 800 злотых (6800 грн).

Як скористатися банкоматом у Польщі

Если вам нужно снять больше наличных, придется обойти несколько банкоматов.

Обратите внимание, что у большинства банкоматов есть функция бесконтактной оплаты.

То есть карточку необязательно засовывать в банкомат. В странах ЕС банкоматы любят съедать карты, а бесконтактное снятие средств поможет избежать проблем.

Чтобы воспользоваться данной услугой, просто приложите телефон к банкомату и следуйте инструкции.

Полезный словарь

В случае отсутствия украинского языка на интерфейсе, вам помогут полезные польские слова:

  • Wyplata / Platnosc — оплата.
  • Stan konta — остаток на счету.
  • Prowizja — комиссия.
  • Waluta polska — польская валюта.
  • Transakcja odrzucona / realizowana — операция отклонена / закончена.
  • Oczekiwanie — ожидание.
  • Depozyt — депозит.
  • Przelew / transfer — перевод.
  • Numer konta — номер счета.
  • Karta płatnicza — платежная карта.
  • E–banking – интернет-банкинг.
  • Data wygaśnięcia ważności — дата истечения срока действия.
  • Przelew bankowy – банковский перевод.
  • Wpłacić pieniądze – положить деньги.
  • Wypłacić pieniądze – снять деньги.
  • Wpłata – внесение.
  • Wypłata z konta – снятие со счета.
  • Stan konta / saldo na rachunku – состояние счета / остаток на счете.
  • Wyciąg z konta – выписка со счета.
  • Pokwitowanie – квитанция.
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