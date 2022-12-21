Декабрь, 21 в 12:24

Более полутора миллионов украинцев сейчас находятся в Польше.

Большинство из них продолжают пользоваться украинскими банковскими картами, поэтому часто интересуются, как снять деньги с украинской карты в Польше и возможно ли это вообще?

Ответ — да! Для владельцев банковских карт Visa или MasterCard никаких проблем с этим не будет. К тому же сделать это можно в любом банкомате страны.

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Однако почти все польские банки берут комиссию с иностранных карточек за снятие наличных. Курс может быть невыгодным для украинцев. Поэтому перед снятием наличных обязательно обращайте внимание на это.

Сделать это можно онлайн или в банке, где снимаете деньги. Еще можно снять не всю сумму сразу, а часть и проверить курс.

Еще один момент. С вас могут содрать дополнительные деньги за конвертацию валюты. Обычно это происходит по курсу, который предлагает банк или служба банкоматов.

Впрочем, снять наличные без комиссии в Польше возможно. Оператор крупнейшей независимой от банков сети банкоматов Euronet присоединился оказанию помощи украинцам.

Следовательно, компания отменила комиссию за снятие наличных с украинской карты в Польше. Оплата осуществляется по курсу банка, которому принадлежит ваша украинская карта.

Обратите внимание, что украинский банк может добавить свою комиссию за снятие средств в банкомате. Хотя большинство банков отменили комиссию на период военного положения, обязательно проверьте это перед снятием.

Как воспользоваться банкоматом в Польше

Сделать это просто. В большинстве польских банкоматов, по крайней мере в приграничном городке Перемышль, установлен даже украинский язык. То есть, вам нужно просто засунуть карту, выбрать родной язык и следовать инструкциям на экране.

Во избежание лишних расходов выбирайте опцию Снятия в злотых. Если выберете Снятие денег в гривне — банкомат добавит наценку за обмен валют.

Также учитывайте, что в сети Euronet произошли изменения относительно максимального лимита на снятие денег за одну транзакцию.

Ранее лимит на снятие наличных составлял 1 000 злотых (8500 грн) за один раз. Новый лимит на снятие средств составляет не более чем 800 злотых (6800 грн).

Если вам нужно снять больше наличных, придется обойти несколько банкоматов.

Обратите внимание, что у большинства банкоматов есть функция бесконтактной оплаты.

То есть карточку необязательно засовывать в банкомат. В странах ЕС банкоматы любят съедать карты, а бесконтактное снятие средств поможет избежать проблем.

Чтобы воспользоваться данной услугой, просто приложите телефон к банкомату и следуйте инструкции.

Полезный словарь

В случае отсутствия украинского языка на интерфейсе, вам помогут полезные польские слова: