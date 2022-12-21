Грудень, 21 в 12:24

Понад півтора мільйона українців зараз перебувають у Польщі.

Більшість з них продовжують користуватися українськими банківськими картками, тому часто цікавляться, як зняти готівку з української картки у Польщі та чи взагалі це можливо?

Відповідь – так! Для власників банківських карток Visa чи MasterCard жодних проблем із цим не буде. До того ж зробити це можна у будь-якому банкоматі країни.

Зараз дивляться

Проте майже усі польські банки беруть комісію з іноземних карток за зняття готівки. Курс може бути невигідним для українців. Тож перед зняттям готівки, обовʼязково звертайте увагу на курс.

Це можна зробити онлайн або у банку, де знімаєте гроші. Ще можна зняти не всю суму одразу, а частину та перевірити курс.

Ще один момент. З вас можуть здерти додаткові гроші за конвертацію валюти. Зазвичай це відбувається за курсом, який пропонує банк чи служба, якій належить банкомат.

Утім, зняти готівку без комісії можливо. Оператор найбільшої незалежної від банків мережі банкоматів Euronet долучився до допомоги українцям.

Отже, компанія скасувала комісію за зняття готівки з української картки у Польщі. Оплата здійснюється за курсом українського банку, якому належить ваша картка.

Зверніть увагу, що український банк може додати свою комісію за зняття коштів у банкоматі. Хоч більшість банків скасували комісію на період воєнного стану, обовʼязково перевірте це перед здійсненням операції.

Як скористатися банкоматом у Польщі

Зробити це просто. У більшості польських банкоматів, принаймні у прикордонному містечку Перемишль, встановлена навіть українська мова. Тобто вам потрібно просто засунути картку, обрати рідну мову та дотримуватися інструкцій на екрані.

Щоб уникнути зайвих витрат обирайте опцію Зняття у злотих. Якщо оберете Зняття грошей у гривні — банкомат додасть націнку за обмін валют.

Також враховуйте, що у мережі Euronet відбулися зміни щодо максимального ліміту на знаття грошей за одну транзакцію.

Раніше ліміт на зняття готівки становив 1 000 злотих (8500 грн) за один раз. Новий ліміт на знаття коштів становить не більше, ніж 800 злотих (6800 грн).

Якщо ж вам потрібно зняти більше готівки, доведеться обійти кілька банкоматів.

Зверніть увагу, що у більшості банкоматів є функція безконтактної сплати.

Тобто картку не обов’язково засовувати у банкомат. У країнах ЄС банкомати полюбляють зажовувати картки, а безконтактне зняття коштів допоможе уникнути проблем.

Щоби скористатися цією послугою – просто прикладіть телефон до банкомата та дотримуйтеся інструкції.

Корисний словник

У випадку відсутності української мови на інтерфейсі, вам допоможуть корисні польські слова: