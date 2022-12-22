Декабрь, 22 в 12:41

Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, имеют возможность оформить пенсию по возрасту онлайн.

Как на ВОТ оформить пенсию онлайн — смотрите в материале Фактов ICTV.

Пенсия по возрасту 2023

Если вы достигли 60-летнего возраста в 2023 году и имеете не менее 30 лет страхового стажа – вы получили право на пенсию по возрасту.

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За ее назначением можно обращаться в любое время, но:

если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста; если обращение за пенсией будет позже чем за три месяца, в таком случае пенсию назначат с даты обращения за ней.

Оформление пенсии онлайн на ВОТ

Как отмечают в самом Пенсионном фонде, заявление на назначение пенсии подается лично, либо через личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.

Поскольку посетить органы ПФУ украинцы с ВОТ не имеют возможности, они могут воспользоваться специальным электронным порталом Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на оформление пенсии по возрасту, необходимо:

Войдите в личный кабинет на Электронном портале Найдите и выберите пункт Все услуги — Заявление на назначение пенсии. Заполните необходимые поля заявления — укажите персональные, адресные и контактные данные, документы, удостоверяющие личность. Ответьте на вопросы в анкете и загрузите скан-копии необходимых документов. На экране появится сформированное заявление, внимательно просмотрите его. Если все данные указаны верно, подпишите заявление КЭП и отправьте в ПФУ.

Результаты обработки обращения будут отображены в личном кабинете во вкладке Мои сообщения.

Для подачи заявки необходимо также учитывать, что:

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается со дня, следующего за днем смерти кормильца.

Необходимые документы

Чтобы получить пенсию по возрасту, вы должны предоставить скан-копии:

паспорта;

идентификационного кода;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотография для пенсионного удостоверения;

свидетельство о браке — предоставляют женщины в случае смены фамилии.

Помните, что для каждого вида пенсии есть свой перечень документов, необходимых для оформления. Например, для назначения пенсии по инвалидности, необходимо дополнительно подать документы для обоснования этой инвалидности.

Вы должны заранее сделать скан-копии всех необходимых документов для назначения того или иного вида пенсии. Также помне, что размер каждого файла со сканированным документом не должен превышать 1 Мб.

Сроки предоставления услуги

Решение о предоставлении пенсионного обеспечения принимается в течение 10-ти рабочих дней в течение которых сотрудниками отделения ПФУ направляется заявителю СМС-сообщение о назначении пенсии или же о необходимости уточнения данных.