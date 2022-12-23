Декабрь, 23 в 18:46

Внутренне перемещенные лица в 2023 году автоматически продолжат получать пособие на проживание.

Об этом 23 декабря сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своем Telegram канале.

По данным ведомства, в течение недели на горячую линию министерства обратилось много ВПЛ, которые обеспокоены, что с 1 января 2023 года им прекратят выплачивать помощь.

Сейчас смотрят

— Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦПАУ для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства, — сообщила руководительница Минреинтеграции Ирина Верещук.

В министерстве обратили внимание, что для получения помощи внутренним переселенцам не надо подтверждать материальное положение. Ведь помощь на проживание не зависит от полученного дохода и является бессрочной.

— В соответствии с порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ, упомянутые выплаты — это отдельный вид помощи, который назначается с месяца обращения без конечной даты ее прекращения. Поэтому помощь должна и в дальнейшем выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения, — говорится в сообщении.

С началом полномасштабной войны на территории Украины, тысячи украинцев вынуждены были бежать от ракет и выстрелов. Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек.

Факты ICTV собрали информацию обо всех денежных пособиях ВПЛ от различных структур. Подробнее читайте в нашем материале.