Грудень, 23 в 18:46

Внутрішньо переміщені особи у 2023 році автоматично продовжать отримувати допомогу на проживання.

Про це 23 грудня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на своєму Telegram каналі.

За даними відомства, протягом тижня на гарячу лінію міністерства звернулося багато ВПО, які занепокоєні, що з 1 січня 2023 року їм припинять виплачувати допомогу.

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– Хочу заспокоїти усіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави, – повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

У міністерстві звернули увагу, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою.

– Відповідно до порядку надання допомоги на проживання ВПО, згадані виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям, без виключення, – йдеться у повідомленні.

З початком повномасштабної війни на території України, тисячі українців вимушені були тікати від ракет та пострілів. Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей.

Факти ICTV зібрали інформацію про усі грошові допомоги ВПО від різних структур. Детальніше читайте в нашому матеріалі.