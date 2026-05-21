Украина в ООН призвала лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза
Во время заседания Совбеза ООН Андрей Мельник заявил, что российская агрессия против Украины сопровождается систематическими преступлениями против гражданского населения.
Мельник в Совбезе ООН: что заявил постпред Украины
Во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по защите гражданских в вооруженных конфликтах Андрей Мельник заявил, что война России против Украины “отличается жестокостью и систематическим характером насилия”.
По словам дипломата, только за первые четыре месяца 2026 года количество жертв среди гражданских в Украине выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Первые четыре месяца этого года стали самым смертоносным периодом для украинского гражданского населения за все время, — подчеркнул Мельник.
Он заявил, что Россия усилила ракетные и дроновые атаки против мирного населения из-за неспособности достичь успехов на фронте.
Постпред Украины отдельно обратил внимание на тактику так называемых «двойных ударов», когда после первой атаки российские войска наносят повторный удар по спасателям и медикам.
Также Мельник заявил о практике “сафари на людей”.
— Российские операторы дронов намеренно охотятся и убивают гражданских на улицах, атакуя обычных людей, машины скорой помощи, а также гуманитарный транспорт, — сказал дипломат.
По его словам, Комиссия ООН по расследованию в отношении Украины уже квалифицировала такую практику как преступления против человечности.
Андрей Мельник призвал страны-члены ООН найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности.
Он отметил, что без наказания за агрессию и военные преступления международные нормы по защите гражданского населения будут оставаться “пустыми словами”.
Также дипломат напомнил о незаконной депортации более 20 тыс. украинских детей в РФ и систематических пытках и насильственных исчезновениях на оккупированных территориях.