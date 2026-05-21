Во время заседания Совбеза ООН Андрей Мельник заявил, что российская агрессия против Украины сопровождается систематическими преступлениями против гражданского населения.

Мельник в Совбезе ООН: что заявил постпред Украины

Во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по защите гражданских в вооруженных конфликтах Андрей Мельник заявил, что война России против Украины “отличается жестокостью и систематическим характером насилия”.

По словам дипломата, только за первые четыре месяца 2026 года количество жертв среди гражданских в Украине выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Первые четыре месяца этого года стали самым смертоносным периодом для украинского гражданского населения за все время, — подчеркнул Мельник.

Он заявил, что Россия усилила ракетные и дроновые атаки против мирного населения из-за неспособности достичь успехов на фронте.

Постпред Украины отдельно обратил внимание на тактику так называемых «двойных ударов», когда после первой атаки российские войска наносят повторный удар по спасателям и медикам.

Также Мельник заявил о практике “сафари на людей”.

— Российские операторы дронов намеренно охотятся и убивают гражданских на улицах, атакуя обычных людей, машины скорой помощи, а также гуманитарный транспорт, — сказал дипломат.

По его словам, Комиссия ООН по расследованию в отношении Украины уже квалифицировала такую практику как преступления против человечности.

Андрей Мельник призвал страны-члены ООН найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Он отметил, что без наказания за агрессию и военные преступления международные нормы по защите гражданского населения будут оставаться “пустыми словами”.

Также дипломат напомнил о незаконной депортации более 20 тыс. украинских детей в РФ и систематических пытках и насильственных исчезновениях на оккупированных территориях.

