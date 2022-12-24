Армия РФ не может пробить разумную оборону ВСУ на Бахмутском направлении — Череватый

Декабрь, 24 в 15:01

Армия Российской Федерации не может пробить оборону Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении. Воины ВСУ используют принцип разумной обороны, когда на определенное время нужно отойти, чтобы накрыть врага огнем, снова вернуться на старые позиции или продвинуться на новые.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины, полковник Сергей Череватый.

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— У них там сосредоточено огромное количество войск. Главный ударный элемент — это ЧВК Вагнера, и они стараются во что бы то ни стало прорвать нашу оборону, поэтому при такой интенсивности боев линия фронта сгибается. Она иногда меняется, потому сталинское “ни шагу назад” здесь не действует.

Череватый рассказал подробнее о принципе разумной обороны, которого придерживаются бойцы ВСУ. По его словам, главная цель стратегической наступательной операции — это системное пробитие обороны, однако у РФ это не получается уже долгое время.

— Здесь действует мобильная оборона, она еще называется Smartdefense, то есть разумная оборона. Ты не можешь удержать какой-то рубеж, тогда нужно на какое-то время отойти, нанести по врагу огневое поражение. Зачастую, много раз так было, что мы отбивали назад позиции, но все это подчинено главной цели: не дать врагу системно прорвать нашу оборону.

Он утверждает, что у российской армии слабая оборона, поэтому она не может системно сопротивляться воинам ВСУ.

— Почему враг в своих Telegram-каналах радуется тому десятку или сотни метров? Потому что на самом деле у них не получается прорвать оборону, а в стратегической наступательной операции — это главное. Прорвать системно оборону, выйти в тыл, дальше на оперативный простор, окружить войска, если получается. Когда у твоего врага сыпется оборона, и он не может тебе системно сопротивляться. Это уже многие месяцы у них не получается. Это главная задача, которую с достоинством и ценой большого мужества, героизма и слаженности, обученности достигают Вооруженные силы Украины.

Полковник ВСУ Череватый отмечает, что украинские защитники наносят колоссальные потери российским захватчикам. По его словам, в среднем за сутки Российская Федерация теряет примерно один батальон.