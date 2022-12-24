Армія РФ не може пробити розумну оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку – Череватий

Грудень, 24 в 15:01

Армія Російської Федерації не може пробити оборону Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Воїни ЗСУ використовують принцип розумної оборони, коли на певний час треба відійти, щоб накрити ворога вогнем, знову повернутися на старі позиції чи просунутися на нові.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України, полковник Сергій Череватий.

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– У них там зосереджена величезна кількість військ. Головним ударним елементом є ПВК Вагнера, і вони намагаються будь-що прорвати нашу оборону, тому за такої інтенсивності боїв лінія фронту згинається. Вона іноді змінюється, тому сталінське жодного кроку тут не діє.

Череватий розповів докладніше про принцип розумної оборони, якого дотримуються бійці ЗСУ. За його словами, головна мета стратегічної наступальної операції – це системне пробиття оборони, проте у РФ це не виходить вже довгий час.

– Тут діє мобільна оборона, вона ще називається Smartdefense, тобто розумна оборона. Ти не можеш утримати якийсь рубіж, тоді треба на якийсь час відійти, завдати ворогу вогневої поразки. Найчастіше так було, що ми відбивали назад позиції, але це підпорядковано головній меті: не дати ворогові системно прорвати нашу оборону.

Він стверджує, що російська армія має слабку оборону, тому вона не може системно чинити опір воїнам ЗСУ.

– Чому ворог у своїх Telegram-каналах радіє тому десятку чи сотні метрів? Тому що насправді їм не вдається прорвати оборону, а в стратегічній наступальній операції – це головне. Прорвати системно оборону, вийти в тил, далі на оперативний простір, оточити війська, якщо виходить. Коли у твого ворога сиплеться оборона, і він не може тобі системно чинити опір. Це вже багато місяців у них не виходить. Це головне завдання, яке з гідністю та ціною великої мужності, героїзму та злагодженості, навченості досягають Збройні сили України.

Полковник ЗСУ Череватий зазначає, що українські захисники завдають колосальних втрат російським загарбникам. За його словами, у середньому за добу Російська Федерація втрачає приблизно один батальйон.