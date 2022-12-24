Поддержка Украины оружием стабильна: об этом свидетельствует рост огневого превосходства ВСУ — эксперт

Декабрь, 24 в 14:56

Недавний пакет помощи Украине должен расставить все точки над “и” относительно новостей, что у партнеров Украины заканчиваются боеприпасы, которые они могут поставлять ВСУ.

Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

— Что касается недавнего пакета помощи от США на сумму $1,85 млрд, все обратили внимание исключительно на передачу Украине ЗРК Patriot. Разумеется, было сложно не обратить внимание на эти поставки, однако практически проигнорировали вторую часть пакета, — отмечает он.

Коваленко подчеркивает, что вторая часть пакета на сумму $850 млн включала:

Сейчас смотрят

45 тыс. 152-мм артиллерийских снарядов;

20 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов;

50 тыс. 122-мм реактивных снарядов для систем БМ-21 Град;

100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов.

Он отмечает, что ВСУ сейчас применяют комбинированные образцы артиллерии натовского и постсоветского калибров. То есть армия нуждается в боеприпасах обоих образцов.

По его словам, в феврале-апреле артиллерия российских оккупационных войск производила в среднем и даже более 70 тыс. выстрелов в сутки. Сейчас их средний показатель — 20 тыс. выстрелов в сутки, что свидетельствует об истощении запасов БК и неизбежно приближает “снарядный голод”.

В то же время ВСУ имеют среднесуточный показатель выстрелов в 4-5 тыс., с пиковыми показателями 7 тыс. и более. Но в целом показатель отстрела боеприпасов стабилен и отличается лишь интенсивностью и концентрацией артиллерии на разных локациях.

— Суммарно США нам передаст 115 тыс. снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, что за 5 тыс. выстрелов в сутки позволит вести огонь в течение 23 дней.

В то же время, он добавляет, что огневые задачи в зоне боевых действий выполняются из калибров обоих образцов. То есть этого боекомплекта достаточно для удовлетворения потребностей артиллерии более чем на 23 дня.

Читайте В США призвали Кремль вывести войска из Украины после признания войны войной

100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов позволит 165 танкам произвести 600 выстрелов, исходя из показателя среднего ресурса ствола 125-мм 2А26 – 600 выстрелов. Коваленко добавляет, что периодичность выделения пакетов помощи в целом – две недели.

— То есть через две недели мы увидим новую номенклатуру поддержки, среди которой также будут те или иные типы боеприпасов как постсоветского, так и натовского калибров.

Главный вывод из всего вышеизложенного в том, что поддержка Украины осуществлялась на стабильном уровне в течение всего года в процентном показателе с очевидным ростом и расширением номенклатуры поставок. В то же время средний показатель выстрелов артиллерии оккупационных войск падает.

Таким образом, не уменьшается, а очевидно, что постепенно растет потенциал огневого превосходства ВСУ, что весьма контрастирует с уменьшающимся потенциалом оккупационной армии РФ, которая и до того с трудом сдерживала натиск украинских контрнаступлений.

Источник: Александр Коваленко