Підтримка України зброєю стабільна: про це свідчить зростання вогневої переваги ЗСУ – експерт

Грудень, 24 в 14:56

Нещодавній пакет допомоги Україні мав би розставити всі крапки над “i” в питанні щодо новин, що у партнерів України закінчуються боєприпаси, якими вони можуть постачати ЗСУ.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

— Щодо недавнього пакету допомоги від США, на суму $1,85 млрд, усі звернули увагу виключно на передачу Україні ЗРК Patriot. Зрозуміло, було складно не звернути увагу на це постачання, проте практично проігнорували другу частину пакету, – зазначає він.

Коваленко підкреслює, що друга частина пакету, сумою $850 млн включала:

Зараз дивляться

45 тис. 152мм артилерійських снарядів;

20 тис. 122мм артилерійських снарядів;

50 тис. 122-мм реактивних снарядів для систем БМ-21 Град;

100 тис. 125-мм танкових боєприпасів.

Він зазначає, що ЗСУ зараз застосовують, комбіновано зразки артилерії натівського калібру та пострадянського. Тобто армія потребує зразки боєприпасів обох зразків.

За його словами, у лютому-березні-квітні артилерія російських окупаційних військ робила в середньому і навіть понад 70 тис. пострілів на добу. Наразі їхній середній показник 20 тис. пострілів на добу, що свідчить про виснаження запасів БК і неминуче наближає “снарядний голод”.

Він протиставляє, зі свого боку ЗСУ мають середньодобовий показник пострілів 4-5 тис., з піковими показниками 7 тис. і більше. Але, загалом, показник відстрілу боєприпасів стабільний і відрізняється лише інтенсивністю та концентрацією артилерії на різних локаціях.

— Сумарно нам буде передано від США 115 тис. снарядів для ствольної та реактивної артилерії, що за 5 тис. пострілів на добу дозволить вести вогонь протягом 23 днів.

Водночас він додає, що вогневі завдання у зоні бойових дій виконують калібри обох зразків. Тобто, цього боєкомплекту достатньо для задоволення потреб артилерії більш ніж на 23 дні.

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100 тис. 125-мм танкових боєприпасів дозволить 165 танкам здійснити 600 пострілів, виходячи з показника середнього ресурсу ствола 125-мм 2А26 – 600 пострілів. Коваленко додає, що періодичність виділення пакетів допомоги, загалом – два тижні.

— Тобто через два тижні ми побачимо нову номенклатуру підтримки, серед якої також будуть ті чи інші типи боєприпасів, як пострадянського, так і натівського калібрів.

Головний висновок із усього вищевикладеного в тому, що підтримка України здійснювалася на стабільному рівні, протягом усього року, у відсотковому показнику з очевидним зростанням та розширенням номенклатури поставок. Водночас середній показник пострілів артилерії окупаційних військ падає.

Таким чином, не зменшується, а очевидно, що поступово зростає потенціал вогневої переваги ЗСУ, вельми контрастує зі потенціалом, який зменшується, в окупаційної армії РФ, яка й до того, насилу стримували натиск українських контрнаступів.

Джерело: Олександр Коваленко