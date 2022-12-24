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Факти / Україна / Суспільство

У Києві вирівняли ситуацію з навантаженням на мережу в різних районах міста – Коваленко

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
лампочка світло електроенергія
Фото: Pexels

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомляє, що стан енергосистеми у Києві, хоч і продовжує бути критичним, проте ситуація трохи посунулась. 

Про це він написав увечорі 24 грудня на своїй сторінці у Facebook.

– Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста, – розповів Коваленко.

Він додав, що ситуації сприяє тепла погода в столиці. Проте зазначив, що просить жителів та гостей столиці бути максимально акуратними із використанням техніки і не включати в розетку “усе й одразу”.

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Нагадаємо, ситуація з електропостачанням в Україні продовжує залишатись важкою через обстріли російських агресорів, які посилились з настанням холодів.

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