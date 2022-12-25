Минреинтеграции предлагает разрешить пересылать по почте личные документы за границу

Декабрь, 25 в 16:12

В ближайшем будущем украинцы за рубежом, возможно, смогут по почте получать обновленные документы, удостоверяющие их личность и гражданство Украины.

Именно такой вопрос Минреинтеграции вынесло на обсуждение на заседании Координационного штаба по возвращению в Украину граждан из ТОТ и третьих стран.

— Один из путей решения проблемы – передача соответствующих документов по почтовой связи. Однако правила предоставления его услуг в Украине не позволяют это делать. Личные документы по почте у нас не отправляются. Исключение – загранпаспорта, — говорится в сообщении министерства.

Таким образом, это даст разрешение почтовым службам пересылать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины. И, в частности, удостоверение на возвращение в Украину.