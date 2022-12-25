Мінреінтеграції пропонує дозволити пересилати поштою особисті документи за кордон

Грудень, 25 в 16:12

У найближчому майбутньому українці за кордоном, можливо, зможуть поштою отримувати поновлені документи, які посвідчують їх особу та громадянство України.

Саме таке питання Мінреінтеграції винесло на обговорення на засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн.

– Один із шляхів вирішення проблеми – передача відповідних документів поштовим зв’язком. Проте, правила надання його послуг в Україні не дозволяють це робити. Особисті документи поштою в нас не відправляються. Виключення – закордонні паспорти, – йдеться у повідомленні міністерства.

Таким чином, це надасть дозвіл поштовим службам пересилати документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. І, зокрема, посвідчення на повернення в Україну.