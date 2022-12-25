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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині воїни ЗСУ накрили штаб росіян, де проводили нараду офіцери ЗС РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

У районі Забариного Херсонської області завдали ударів по штабу російських загарбників, де тривала нарада офіцерів південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє у зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За даними Генштабу, внаслідок ударів 70 військовослужбовців РФ отримали поранення, а кількість загиблих солдатів РФ уточнюється.

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У Генштабі зазначають, що підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Зокрема, у Донецькій області, знищено чотири самохідні артилерійські установки 2С7 Піон.

Також Авіація Збройних сил України протягом доби завдала двох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вдарили по п’ятьох пунктах управління та районах зосередження живої сили ворога.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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