В районе Бахмута ВСУ постоянно бьют россиян и держат оборону — Череватый

Декабрь, 25 в 14:18

На Бахмутском направлении воины Вооруженных сил Украины наносят удары по позициям российских захватчиков, не давая никакой возможности перегруппировываться оккупантам.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он утверждает, что Донбасс остается основным направлением.

В частности, враг стянул туда самое большое количество личного состава, чтобы наступать на Бахмут и Авдеевку, а также РФ хочет возобновить атаки возле Лимана.

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ВСУ не дают никакого шанса российским военным прорваться, нанося РФ системные потери, под Бахмутом за сутки погибли более 50 оккупантов и более 80 солдат ранены, поделился Череватый.

— Позиция командования – не давать врагу отдохнуть, бить беспрестанным огнем, диверсионными группами и всеми видами вооружений, чтобы он постоянно чувствовал угрозу. Каждую ночь уничтожаются склады, командные пункты, скопления техники, — отмечает он.

Череватый утверждает, что российские захватчики хуже подготовились к войне в условиях зимы, особенно в вопросе снаряжения для личного состава.