У районі Бахмуту ЗСУ постійно б’ють росіян та тримають оборону – Череватий

Грудень, 25 в 14:18

На Бахмутському напрямку воїни Збройних сил України завдають ударів по позиціях російських загарбників, не даючи жодної можливості перегруповуватися окупантам.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він стверджує, що Донбас залишається основним напрямком.

Зокрема, ворог стягнув туди найбільшу кількість особового складу, щоб наступати на Бахмут та Авдіївку, а також РФ хоче відновити атаки біля Лимана.

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ЗСУ не дають жодного шансу російським військовим прорватися, завдаючи РФ системних втрат, під Бахмутом за добу загинули понад 50 окупантів та понад 80 солдатів поранено, поділився Череватий.

– Позиція командування – не давати ворогові відпочити, бити неспинним вогнем, диверсійними групами та всіма видами озброєнь, щоб він постійно відчував загрозу. Щоночі знищуються склади, командні пункти, скупчення техніки, – наголошує він.

Череватий стверджує, що російські загарбники гірше підготувалися до війни в умовах зими, особливо у питанні спорядження для особового складу.