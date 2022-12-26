Два варианта костюма: первые партии женской военной формы поступили на тестирование к бригадам
Первые партии женской военной формы и белья уже поступили к нескольким бригадам на тестирование. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резниченко.
Всего изготовили два варианта костюма и нижнего белья, которые будут исследованы во время экспериментального ношения в воинских частях. Также планируют исследовать существующую модель разукомплектующего полевого костюма. Защитницам хотят дать кителя и штаны разной размерной сетки.
Производитель должен доработать форму после тестирования. А затем внесут изменения в приказ Минобороны Об утверждении правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ и лицеистами военных лицеев.
В то же время продолжается работа, в рамках которой изучаются возможности применения ткани с эластаном, позволяющей с учетом антропометрии женской фигуры использовать форму, согласно актуальным потребностям.
В январе Минобороны планирует разработать отдельный тип ботинок с высокими берцами для военнослужащих. Это касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств.
Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан отечественными производителями со средствами по перераспределению нагрузки. После завершения цикла испытаний согласно определенным процедурам, бронежилет и ботинки начнут массово использовать военные. Со временем наших беременных защитниц хотят также обеспечить формою.
Министр обороны рассказал, что сейчас в ВСУ служат 41 тыс. женщин. Еще около 19 тыс. человек – это гражданские работницы, которые помогают закрывать потребности украинской армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тыс. женщин.