Декабрь, 04 в 14:29

Министерство обороны закупило необходимую зимнюю форму для военнослужащих, и сейчас решаются определенные проблемы с ее доставкой.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, складах Минобороны создан резерв из 200 тыс. бронежилетов и 100 тыс. касок. Амуницию со складов распределяет Генштаб ВСУ согласно имеющимся приоритетам.

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— Форма зимняя закуплена на всех. Есть определенные проблемы с логистикой, – сказала Анна Маляр на волонтерском саммите ВСУ и волонтеры – путь несломленных.

Замминистра обороны отметила, что за девять месяцев войны государству удалось решить основные проблемы обеспечения, связанные с тем, что до войны численность Вооруженных сил составляла 261 тыс., а в настоящее время, “как говорят, около 1 млн”, в частности, своевременно выплачивается денежное обеспечение.

При этом Анна Маляр подчеркнула, что Минобороны и Вооруженные сили по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с волонтерами.