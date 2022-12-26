Декабрь, 26 в 21:21

Более трех месяцев Россия сознательно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру. После каждой атаки люди находятся без света по 2-3 дня, иногда исчезает и связь.

Жить и работать в таких условиях сложно, однако миллионы украинцев вынужденно приспосабливаются к сегодняшним реалиям.

Так, жительница Киевской области Амина Кривенда продвигает бизнес своих клиентов в социальных сетях. Вся работа онлайн. Обычно работает дома, но из-за частых отключений света и отсутствия интернета приходится постоянно искать заведения, снабженные электричеством.

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– Раньше я просыпалась и сразу могла приступать к работе. Сейчас я просыпаюсь, и мне нужно проанализировать – есть у меня дома свет или нет, потому что графики отключения сейчас не совсем соответствуют. Поэтому анализирую, а потом ищу районы, в которых есть свет. К счастью, есть местные чаты, где все делают перекличку – где есть свет. Прикидываю, какая там может быть кофейня, и еду работать туда, — рассказала Амина, эксперт по продвижению личного бренда.

Конечно, не все владельцы таких заведений рады посетителям, которые, взяв одну чашку кофе, будут сидеть за ноутбуком весь день. Однако Амине пока везло. По словам девушки, проблема в другом – найти свободный столик и розетку возле него.

– Сейчас они постоянно заняты. Но владельцы заведений докупают переноски, чтобы можно было зарядить большее количество устройств. Если занято одно кафе – то просто ищешь другое. К сожалению, пока так. Работники даже доставляют дополнительные столы, предприниматели пытаются выкручиваться. С коворкингом немного легче, там свободнее. Что касается цен на коворкинг, то у нас в Белой Церкви стоит 250-300 грн в день, – рассказала Амина.

Сейчас большинство украинских компаний вынуждены подстраиваться под тяжелую ситуацию в энергетике – рассказывает руководитель агентства по подбору персонала GRC, Наталья Слинько.

Предприниматели массово закупают генераторы, чтобы бизнес работал. Да и сами работники массово возвращаются в офисы.

— Из-за пандемии Covid-19 многие перешли на дистанционную работу, а блекаут их возвращает обратно. Сейчас офисы стали как островки несокрушимости. Многие компании оборудуют их генераторами, кухнями и даже спальными местами, — говорит Наталья Слинько.

О том, сколько людей вернулось в офисы — данных исследований пока не проводили, рассказывает Наталья.

Информацию получают от клиентов компаний и кандидатов, которые ищут работу. Те обычно во время поиска работы спрашивают – работа офисная или удаленная, и есть ли возможность работать в офисе постоянно 7-8 ч.

Сейчас люди ищут баланс между рабочей и личной жизнью, нагрузкой и отдыхом. Больше всего от отключений света страдают специалисты, работающие с клиентами, и IT-сфера. Да и рабочий день иногда может растягиваться с 7 утра до 12 ночи.

– Люди пытаются подстраиваться под временные рамки включения света, если работают дома и не имеют генератора. Итак, рабочее время может растягиваться на все сутки. Что касается IT-специалистов – то здесь тоже непросто. Особенно тем, кто работает на зарубежных заказчиков. Они же работают в соответствии с их сроками сдачи проектов. И это очень важно, если они не будут сдавать их своевременно, то просто потеряют таких клиентов и не будут получать заработную плату, – отметила Наталья Слинько.

В целом украинцы мужественно выдерживают все трудности, и даже в таких сложных условиях пытаются искать положительные моменты.

— Многие фрилансеры ходят работать в кафе, и все знакомятся, обмениваются активами, помогают друг другу. В этом единстве ощущаются приятные моменты. Мы украинцы, мы должны искать какие-то плюсы. Мы должны пережить и перетерпеть эту ситуацию, потому что верим в ВСУ и нашу скорую победу, — подчеркнула Амина Кривенда.