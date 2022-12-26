Грудень, 26 в 21:21

Понад три місяці Росія свідомо знищує українську енергетичну інфраструктуру. Після кожної атаки люди перебувають без світла по 2-3 доби, іноді зникає і зв’язок.

Жити і працювати в таких умовах складно, однак мільйони українців вимушено пристосовуються до реалій сьогодення.

Так, мешканка Київщини Аміна Кривенда просуває бізнес своїх клієнтів у соціальних мережах. Вся робота онлайн. Зазвичай працює вдома, але через часті відключення світла і відсутність інтернету доводиться постійно шукати заклади, забезпечені електрикою.

Зараз дивляться

– Раніше я прокидалася і одразу могла братися до роботи. Зараз я прокидаюся, і мені треба проаналізувати – є у мене вдома світло чи ні, бо графіки відключення нині не зовсім відповідають. Тому аналізую, а потім шукаю райони, в яких є світло. На щастя, є місцеві чати, де всі роблять перекличку – де є світло. Прикидаю, яка там може бути кав’ярня, і їду працювати туди, – розповіла Аміна, експертка з просування особистого бренду.

Звісно, не всі власники таких закладів раді відвідувачам, які, взявши одне горнятко кави, сидітимуть за ноутбуком весь день. Однак, Аміні поки що щастило. За словами дівчини, проблема в іншому – знайти вільний столик і розетку біля нього.

– Зараз вони постійно зайняті. Але нині власники закладів докупляють переноски, щоб можна було зарядити більше пристроїв. Якщо зайнята одна кав’ярня – то просто шукаєш іншу. На жаль, поки що так. Працівники навіть доставляють додаткові столи, підприємці намагаються викручуватися. З коворкінгом трошки легше, там вільніше. Щодо цін на коворкінг, то у нас у Білій Церкві коштує 250-300 грн на день, – розповіла Аміна.

Нині більшість українських компаній вимушені підлаштовуватися під важку ситуацію в енергетиці – розповідає керівниця агенції з підбору персоналу GRC, Наталія Слинько.

Підприємці масово закуповують генератори, щоби бізнес працював. Та і самі працівники масово повертаються до офісів.

– Через пандемію Covid-19 чимало людей перейшли на дистанційну роботу, а блекаут їх повертає назад. Нині офіси стали як острівці незламності. Чимало компаній обладнують їх генераторами, кухнями і навіть спальними місцями, – каже Наталія Слинько.

Про те, скільки людей повернулося в офіси – даних досліджень поки що не проводили, розповідає пані Наталія.

Інформацію отримують від клієнтів компаній і кандидатів, які шукають роботу. Ті зазвичай під час пошуку роботи запитують – робота офісна чи віддалена, і чи є можливість працювати в офісі постійно 7-8 год.

Нині люди шукають баланс між робочим і особистим життям, навантаженням і відпочинком. Найбільше від відключень світла потерпають фахівці, які працюють з клієнтами, та IT-сфера. Та і робочий день іноді може розтягуватися від 7-ї ранку до 12-ї ночі.

– Люди ж намагаються підлаштовуватися під часові рамки увімкнення світла, якщо працюють вдома і не мають генератора. Тож, робочий час може розтягуватися на всю добу. Щодо IT-фахівців – то тут теж непросто. Особливо тим, хто працює на закордонних замовників. Вони ж працюють відповідно до їхніх термінів здачі проєктів. І це дуже важливо, якщо вони не будуть здавати їх своєчасно, то просто загублять таких клієнтів і не отримуватимуть заробітну плату, – зауважила Наталія Слинько.

Загалом українці мужньо витримують усі труднощі сьогодення, і навіть у таких складних умовах намагаються шукати позитивні моменти.

– Багато хто з фрілансерів ходять працювати у кав’ярні, і всі знайомляться, обмінюються активами, допомагають одне одному. В цій єдності відчуваються приємні моменти. Ми українці, ми маємо шукати якісь плюси. Ми маємо пережити і перетерпіти цю ситуацію, бо віримо у ЗСУ і нашу швидку перемогу, – наголосила Аміна Кривенда.