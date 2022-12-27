Декабрь, 27 в 20:59

С начала полномасштабной войны состояние богатых украинцев упало более чем на $20 млрд — до $22,5 млрд.

Рейтинг самых богатых граждан опубликовал журнал Forbes. Список возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, его состояние оценивается в $4,4 млрд, тогда как в феврале оно составляло $13,7 млрд.

Второе и третье место заняли основатели IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко. Их состояние уменьшилось одинаково с $4 млрд в феврале до $2,3 млрд на сегодня.

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На четвертом и пятом местах бизнесмены из металлургического сектора — Виктор Пинчук ($2,6 млрд в феврале, в декабре — $2,2 млрд) и Константин Жеваго ($2,1 млрд в феврале, $1,4 в декабре).

Рейтинг самых богатых украинцев: