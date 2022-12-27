Forbes назвал 20 самых богатых украинцев: кто попал в рейтинг
С начала полномасштабной войны состояние богатых украинцев упало более чем на $20 млрд — до $22,5 млрд.
Рейтинг самых богатых граждан опубликовал журнал Forbes. Список возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, его состояние оценивается в $4,4 млрд, тогда как в феврале оно составляло $13,7 млрд.
Второе и третье место заняли основатели IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко. Их состояние уменьшилось одинаково с $4 млрд в феврале до $2,3 млрд на сегодня.
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На четвертом и пятом местах бизнесмены из металлургического сектора — Виктор Пинчук ($2,6 млрд в феврале, в декабре — $2,2 млрд) и Константин Жеваго ($2,1 млрд в феврале, $1,4 в декабре).
Рейтинг самых богатых украинцев:
- Ринат Ахметов – $4,4 млрд;
- Максим Литвин – $2,3 млрд;
- Алексей Шевченко – $2,3 млрд;
- Виктор Пинчук – $2,2 млрд;
- Константин Жеваго – $1,4 млрд;
- Александр и Галина Гереги – $1,2 млрд;
- Влад Яценко – $1,1 млрд;
- Вадим Новинский – $1 млрд;
- Геннадий Боголюбов – $1 млрд;
- Сергей Тигипко – $870 млн;
- Макс Поляков – $800 млн;
- Петр Порошенко – $730 млн;
- Юрий Косюк – $520 млн;
- Николай Злочевский – $500 млн;
- Виталий Хомутынник – $490 млн;
- Андрей Веревский – $400 млн;
- Тарас Кицмей – $360 млн;
- Степан Черновецкий – $350 млн;
- Александр Ярославский – $340 млн;
- Александр Конотопский – $320 млн.