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Факты / Україна / Общество

Forbes назвал 20 самых богатых украинцев: кто попал в рейтинг

Валентина Чорна, редактор ленты
Рінат Ахметов

С начала полномасштабной войны состояние богатых украинцев упало более чем на $20 млрд — до $22,5 млрд.

Рейтинг самых богатых граждан опубликовал журнал Forbes. Список возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, его состояние оценивается в $4,4 млрд, тогда как в феврале оно составляло $13,7 млрд.

Второе и третье место заняли основатели IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко. Их состояние уменьшилось одинаково с $4 млрд в феврале до $2,3 млрд на сегодня.

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На четвертом и пятом местах бизнесмены из металлургического сектора — Виктор Пинчук ($2,6 млрд в феврале, в декабре — $2,2 млрд) и Константин Жеваго ($2,1 млрд в феврале, $1,4 в декабре).

Рейтинг самых богатых украинцев:

  • Ринат Ахметов – $4,4 млрд;
  • Максим Литвин – $2,3 млрд;
  • Алексей Шевченко – $2,3 млрд;
  • Виктор Пинчук – $2,2 млрд;
  • Константин Жеваго – $1,4 млрд;
  • Александр и Галина Гереги – $1,2 млрд;
  • Влад Яценко – $1,1 млрд;
  • Вадим Новинский – $1 млрд;
  • Геннадий Боголюбов – $1 млрд;
  • Сергей Тигипко – $870 млн;
  • Макс Поляков – $800 млн;
  • Петр Порошенко – $730 млн;
  • Юрий Косюк – $520 млн;
  • Николай Злочевский – $500 млн;
  • Виталий Хомутынник – $490 млн;
  • Андрей Веревский – $400 млн;
  • Тарас Кицмей – $360 млн;
  • Степан Черновецкий – $350 млн;
  • Александр Ярославский – $340 млн;
  • Александр Конотопский – $320 млн.
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