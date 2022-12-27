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Факти / Україна / Суспільство

Forbes назвав 20 найбагатших українців: хто потрапив до рейтингу

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Рінат Ахметов

З початку повномасштабної війни статки заможних українців впали на понад $20 млрд – до $22,5 млрд.

Рейтинг найбагатших громадян опублікував журнал Forbes. Список очолив бізнесмен Рінат Ахметов, його статки оцінюють у $4,4 млрд, тоді як у лютому вони становили $13,7 млрд.

Друге та третє місце посіли засновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Їхні статки зменшились однаково з $4 млрд у лютому до $2,3 млрд на сьогодні.

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На четвертому і п’ятому місцях бізнесмени з металургійного сектору – Віктор Пінчук ($2,6 млрд у лютому, у грудні – $2,2 млрд) і Костянтин Жеваго ($2,1 млрд у лютому, $1,4 у грудні).

Рейтинг найбагатших українців:

  • Рінат Ахметов – $4,4 млрд;
  • Максим Литвин – $2,3 млрд;
  • Олексій Шевченко – $2,3 млрд;
  • Віктор Пінчук – $2,2 млрд;
  • Костянтин Жеваго – $1,4 млрд;
  • Олександр та Галина Гереги – $1,2 млрд;
  • Влад Яценко – $1,1 млрд;
  • Вадим Новинський – $1 млрд;
  • Геннадій Боголюбов – $1 млрд;
  • Сергій Тігіпко – $870 млн;
  • Макс Поляков – $800 млн;
  • Петро Порошенко – $730 млн;
  • Юрій Косюк – $520 млн;
  • Микола Злочевський – $500 млн;
  • Віталій Хомутиннік – $490 млн;
  • Андрій Веревський – $400 млн;
  • Тарас Кицмей – $360 млн;
  • Степан Черновецький – $350 млн;
  • Олександр Ярославський – $340 млн;
  • Олександр Конотопський – $320 млн.
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