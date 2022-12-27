Forbes назвав 20 найбагатших українців: хто потрапив до рейтингу
З початку повномасштабної війни статки заможних українців впали на понад $20 млрд – до $22,5 млрд.
Рейтинг найбагатших громадян опублікував журнал Forbes. Список очолив бізнесмен Рінат Ахметов, його статки оцінюють у $4,4 млрд, тоді як у лютому вони становили $13,7 млрд.
Друге та третє місце посіли засновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Їхні статки зменшились однаково з $4 млрд у лютому до $2,3 млрд на сьогодні.
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На четвертому і п’ятому місцях бізнесмени з металургійного сектору – Віктор Пінчук ($2,6 млрд у лютому, у грудні – $2,2 млрд) і Костянтин Жеваго ($2,1 млрд у лютому, $1,4 у грудні).
Рейтинг найбагатших українців:
- Рінат Ахметов – $4,4 млрд;
- Максим Литвин – $2,3 млрд;
- Олексій Шевченко – $2,3 млрд;
- Віктор Пінчук – $2,2 млрд;
- Костянтин Жеваго – $1,4 млрд;
- Олександр та Галина Гереги – $1,2 млрд;
- Влад Яценко – $1,1 млрд;
- Вадим Новинський – $1 млрд;
- Геннадій Боголюбов – $1 млрд;
- Сергій Тігіпко – $870 млн;
- Макс Поляков – $800 млн;
- Петро Порошенко – $730 млн;
- Юрій Косюк – $520 млн;
- Микола Злочевський – $500 млн;
- Віталій Хомутиннік – $490 млн;
- Андрій Веревський – $400 млн;
- Тарас Кицмей – $360 млн;
- Степан Черновецький – $350 млн;
- Олександр Ярославський – $340 млн;
- Олександр Конотопський – $320 млн.