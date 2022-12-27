Грудень, 27 в 20:59

З початку повномасштабної війни статки заможних українців впали на понад $20 млрд – до $22,5 млрд.

Рейтинг найбагатших громадян опублікував журнал Forbes. Список очолив бізнесмен Рінат Ахметов, його статки оцінюють у $4,4 млрд, тоді як у лютому вони становили $13,7 млрд.

Друге та третє місце посіли засновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Їхні статки зменшились однаково з $4 млрд у лютому до $2,3 млрд на сьогодні.

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На четвертому і п’ятому місцях бізнесмени з металургійного сектору – Віктор Пінчук ($2,6 млрд у лютому, у грудні – $2,2 млрд) і Костянтин Жеваго ($2,1 млрд у лютому, $1,4 у грудні).

Рейтинг найбагатших українців: