Декабрь, 27 в 6:45

До 1 октября минимальная зарплата в Украине составляла 6,5 тыс. грн. В настоящее время ее размер – 6,7 тыс. грн.

Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2023 году – читайте в нашем материале.

В 2023 году минимальную заработную плату в Украине повышать не планируют.

Так как с октября 2022 года минимальная зарплата составляет 6,7 тыс. грн, в 2023 году она будет такой же.

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По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в условиях военного положения государство в первую очередь будет направлять бюджет на несколько других приоритетных направлений: сектор обороны и безопасности, выполнение социальных обязательств государства и медицина, в том числе программа медицинских гарантий.

Поэтому расходы на пенсионное и социальное обеспечение уменьшать не планируют.

В почасовом размере минимальная заработная плата в 2023 году составит 40,46 грн.