Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Новая почта меняет тарифы на услуги с 1 января 2023 года

Валентина Летяк, редактор ленты
Нова пошта

Получение посылки через Новую почту по городу весом до 2 кг с января 2023 года будет стоить не 40, а 50 грн — компания повышает тарифы на свои услуги.

Оператор экспресс-доставки объясняет такой вынужденный шаг скачками цен на топливо, расходами на закупку генераторов и дополнительного оборудования для усиления связи, однако это необходимо, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны.

Все изменения в тарифах Новой почты с 2023 года

Посылка между отделениями и почтоматами по городу:

Сейчас смотрят
  • весом до 2 кг будет стоить 50 грн (на сегодняшний день 40 грн);
  • до 10 кг – 80 грн (60 грн);
  • до 30 кг – 120 грн (80 грн).

Если речь идет о посылке между отделениями и почтоматами по Украине:

  • до 2 кг – 70 грн (60 грн);
  • до 10 кг – 100 грн (80 грн);
  • до 30 кг – 140 грн (120 грн).

Кроме того, с 1 января стоимость доставки в отделение и почтомат будет рассчитываться одинаково.

Доплата за доставку курьером:

  • для посылок до 30 кг будет составлять +35 грн к тарифу;
  • за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – 100 грн к тарифу.

Стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте в отделение или почтомат составит 55 грн.

В то же время Новая почта отменяет дополнительную плату в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении, то есть она будет бесплатной.

Все тарифы на услуги Новой почты, которые вступят в силу 1 января 2023 года, можно просмотреть здесь.

Читайте
Как будет работать Новая почта на Новый год и Рождество 2023 — график

Фото: Нова пошта

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка