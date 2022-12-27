Новая почта меняет тарифы на услуги с 1 января 2023 года
Получение посылки через Новую почту по городу весом до 2 кг с января 2023 года будет стоить не 40, а 50 грн — компания повышает тарифы на свои услуги.
Оператор экспресс-доставки объясняет такой вынужденный шаг скачками цен на топливо, расходами на закупку генераторов и дополнительного оборудования для усиления связи, однако это необходимо, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны.
Все изменения в тарифах Новой почты с 2023 года
Посылка между отделениями и почтоматами по городу:
- весом до 2 кг будет стоить 50 грн (на сегодняшний день 40 грн);
- до 10 кг – 80 грн (60 грн);
- до 30 кг – 120 грн (80 грн).
Если речь идет о посылке между отделениями и почтоматами по Украине:
- до 2 кг – 70 грн (60 грн);
- до 10 кг – 100 грн (80 грн);
- до 30 кг – 140 грн (120 грн).
Кроме того, с 1 января стоимость доставки в отделение и почтомат будет рассчитываться одинаково.
Доплата за доставку курьером:
- для посылок до 30 кг будет составлять +35 грн к тарифу;
- за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – 100 грн к тарифу.
Стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте в отделение или почтомат составит 55 грн.
В то же время Новая почта отменяет дополнительную плату в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении, то есть она будет бесплатной.
Все тарифы на услуги Новой почты, которые вступят в силу 1 января 2023 года, можно просмотреть здесь.
Фото: Нова пошта