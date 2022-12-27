Декабрь, 27 в 13:38

Получение посылки через Новую почту по городу весом до 2 кг с января 2023 года будет стоить не 40, а 50 грн — компания повышает тарифы на свои услуги.

Оператор экспресс-доставки объясняет такой вынужденный шаг скачками цен на топливо, расходами на закупку генераторов и дополнительного оборудования для усиления связи, однако это необходимо, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны.

Все изменения в тарифах Новой почты с 2023 года

Посылка между отделениями и почтоматами по городу:

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весом до 2 кг будет стоить 50 грн (на сегодняшний день 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (60 грн);

до 30 кг – 120 грн (80 грн).

Если речь идет о посылке между отделениями и почтоматами по Украине:

до 2 кг – 70 грн (60 грн);

до 10 кг – 100 грн (80 грн);

до 30 кг – 140 грн (120 грн).

Кроме того, с 1 января стоимость доставки в отделение и почтомат будет рассчитываться одинаково.

Доплата за доставку курьером:

для посылок до 30 кг будет составлять +35 грн к тарифу;

за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – 100 грн к тарифу.

Стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте в отделение или почтомат составит 55 грн.

В то же время Новая почта отменяет дополнительную плату в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении, то есть она будет бесплатной.

Все тарифы на услуги Новой почты, которые вступят в силу 1 января 2023 года, можно просмотреть здесь.

Фото: Нова пошта