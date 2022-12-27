Грудень, 27 в 13:38

Отримання посилки через Нову пошту по місту вагою до 2 кг з січня 2023 року коштуватиме не 40, а 50 грн – компанія підвищує тарифи на свої послуги.

Оператор експрес-доставки пояснює такий вимушений крок стрибками цін на пальне, витратами на закупівлю генераторів та додаткового обладнання для посилення зв’язку, проте це необхідно, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни.

Усі зміни в тарифах Нової пошти з 2023 року

Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

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вагою до 2 кг коштуватите 50 грн (на сьогодні 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (60 грн);

до 30 кг – 120 грн (80 грн).

Якщо йдеться про посилку між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг – 70 грн (60 грн);

до 10 кг – 100 грн (80 грн);

до 30 кг – 140 грн (120 грн).

Окрім того, з 1 січня вартість доставки у відділення та поштомат розраховуватиметься однаково.

Доплата за доставку кур’єром:

для посилок до 30 кг становитиме +35 грн до тарифу;

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг – 100 грн до тарифу.

Вартість доставки документів у фірмовому картонному конверті у відділення або поштомат становитиме 55 грн.

Водночас Нова пошта скасовує додаткову плату у 20 грн за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, тобто вона буде безкоштовною.

Усі тарифи на послуги Нової пошти, які набудуть чинності 1 січня 2023 року, можна переглянути тут.

Фото: Нова пошта