Нова пошта змінює тарифи на послуги з 1 січня 2023 року
Отримання посилки через Нову пошту по місту вагою до 2 кг з січня 2023 року коштуватиме не 40, а 50 грн – компанія підвищує тарифи на свої послуги.
Оператор експрес-доставки пояснює такий вимушений крок стрибками цін на пальне, витратами на закупівлю генераторів та додаткового обладнання для посилення зв’язку, проте це необхідно, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни.
Усі зміни в тарифах Нової пошти з 2023 року
Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:
- вагою до 2 кг коштуватите 50 грн (на сьогодні 40 грн);
- до 10 кг – 80 грн (60 грн);
- до 30 кг – 120 грн (80 грн).
Якщо йдеться про посилку між відділеннями та поштоматами по Україні:
- до 2 кг – 70 грн (60 грн);
- до 10 кг – 100 грн (80 грн);
- до 30 кг – 140 грн (120 грн).
Окрім того, з 1 січня вартість доставки у відділення та поштомат розраховуватиметься однаково.
Доплата за доставку кур’єром:
- для посилок до 30 кг становитиме +35 грн до тарифу;
- за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг – 100 грн до тарифу.
Вартість доставки документів у фірмовому картонному конверті у відділення або поштомат становитиме 55 грн.
Водночас Нова пошта скасовує додаткову плату у 20 грн за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, тобто вона буде безкоштовною.
Усі тарифи на послуги Нової пошти, які набудуть чинності 1 січня 2023 року, можна переглянути тут.
Фото: Нова пошта