Декабрь, 28 в 16:49

В Киеве в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час, поэтому столичный метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00.

В случае объявления воздушной тревоги подземные станции метро будут служить укрытиями, подчеркивают в КГГА.

— Метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт – до 22:30. Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются, — говорится в сообщении.

Поэтому столичные власти призвали киевлян во время новогодне-рождественских праздников планировать возвращение домой заранее и посоветовали в мобильном приложении Киев Цифровой включить уведомление, которое за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.

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