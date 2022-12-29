Не является оригиналом: в Художественном музее рассказали дальнейшую судьбу статуи Екатерины II

Декабрь, 29 в 20:47

Статую российской царицы Екатерины II, которую накануне демонтировали с площади Одессы и передали музею, превратят в арт-объект.

Так в Художественном одесском музее прокомментировали дальнейшую судьбу памятника.

Директор департамента по научной и экспозиционной работе музея Кирилл Липатов отметил, что оригинальные статуи Хосе де Рибаса, Франца де Волана, Григория Потемкина и Платона Зубова будут хранить в здании музея, поскольку они являются музейными экспонатами.

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Поскольку статуя Екатерины не является оригиналом и была отлита 15 лет назад с определенными отличиями от образца 1900 года, то ее планируют превратить в арт-объект.

— Мы еще не знаем, что из этого выйдет. Будет объявлен конкурс. Все желающие смогут предложить свои креативные идеи, лучшую из которых мы воплотим в жизнь, – рассказал Липатов.

Пока бронзовые фигуры привезли на территорию музея. Оригинальные статуи разместили на шинах, тогда как Екатерину, не имеющую исторической ценности, положили просто на асфальт.

Дальнейшую судьбу конной статуи Суворова, копию изготовленного сотню лет назад измаильского монумента, определят позже.

На данный момент эту статую поставили в маленьком хозяйственном дворике музея.

Днем 28 декабря в Одессе приступили к демонтажу памятника, центральной фигурой которого была Екатерина II. После полуночи статую сняли с постамента. Параллельно демонтировали и конную статую российского полководца Суворова.