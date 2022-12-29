Не є оригіналом: у Художньому музеї розповіли подальшу долю статуї Катерини II

Грудень, 29 в 20:47

Статую російської цариці Катерини II, яку напередодні демонтували з площі Одеси та передали музею, перетворять на арт-об’єкт.

Так у Художньому одеському музеї прокоментували подальшу долю пам’ятника.

Директор департаменту з наукової та експозиційної роботи музею Кирило Ліпатов зазначив, що оригінальні статуї Хосе де Рібаса, Франца де Волана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова зберігатимуть у будівлі музею, оскільки вони є музейними експонатами.

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Оскільки статуя Катерини не є оригіналом і була відлита 15 років тому з певними відмінностями від зразка 1900 року, то її планують перетворити на арт-об’єкт.

— Ми ще не знаємо, що з цього вийде. Буде оголошено конкурс. Усі охочі зможуть запропонувати свої креативні ідеї, найкращу з яких ми втілимо у життя, – розповів Ліпатов.

Наразі бронзові фігури привезли на територію музею. Оригінальні статуї розмістили на колесах, тоді як Катерину, яка не має історичної цінності, поклали просто на асфальт.

Подальшу долю кінної статуї Суворова, яка є копією виготовленого сотню років тому ізмаїльського монумента, визначать пізніше.

Нині цю статую поставили у маленькому господарському дворику музею.

Вдень 28 грудня в Одесі розпочали демонтаж пам’ятника, центральною фігурою якого була Катерина II. Після опівночі статую зняли з постаменту. Паралельно демонтували й кінну статую російського полководця Суворова.