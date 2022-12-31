Декабрь, 30 в 23:27

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила не повышать тарифы на холодную воду и водоотвод с 1 января 2023 года.

Соответствующее объявление во время заседания 30 декабря сделал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Вопрос о тарифах на водоснабжение сначала рассматривался 27 декабря. Тогда члены комиссии фактически поддержали повышение тарифов на 10-30% (в зависимости от региона) с 1 января.

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Дословно речь шла об “утверждении тарифа на первое полугодие 2023 года”. А в мае департамент по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения должен был предоставить на рассмотрение НКРЭКУ материалы по корректировке тарифов.

В то же время на заседании 30 декабря Ущаповский предложил снова вернуться к этому вопросу. Он объяснил, что члены комиссии не поняли, за что именно голосуют.

– При оформлении решения по данному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, продолжительным их обсуждением, началом воздушной тревоги, предложенные для голосования решения члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты, — отметил Ущаповский.

Он добавил, что принятое решение существенно отличается от проекта, который был обнародован на сайте НКРЭКУ и проходил обсуждение. Поэтому возникли недоразумения по размерам и структуре новых тарифов.

Ущаповский предложил направить проекты решений о повышении тарифов на воду на доработку. Возражений у других членов регулятора это не вызвало.

В обновленном сообщении на сайте комиссии также отмечается, что вопрос о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод “направлен для доработки (корректировки)”.

Как известно, НКРЭКУ хотела поднять тарифы на холодную воду и водоотвод в два этапа. Первый был запланирован, начиная с 1 января 2023 года, а второй – с 1 июля.

Источник: НКРЭКУ