Грудень, 30 в 23:27

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила не підвищувати тарифи на холодну воду та водовідвід з 1 січня 2023 року.

Відповідне оголошення під час засідання 30 грудня зробив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Питання щодо тарифів на водопостачання спершу розглядалося 27 грудня. Тоді члени комісії фактично підтримали підвищення тарифів на 10-30% (залежно від регіону) з 1 січня.

Зараз дивляться

Дослівно йшлося про “затвердження тарифу на перше півріччя 2023 року”. А в травні департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання мав надати на розгляд НКРЕКП матеріали щодо коригування тарифів.

Водночас на засіданні 30 грудня Ущаповський запропонував знову повернутися до цього питання. Він пояснив, що члени комісії не зрозуміли, за що саме голосують.

– Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалося, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалим їх обговоренням, початком повітряної тривоги, запропоновані для голосування рішення члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проєкти, – зазначив Ущаповський.

Він додав, що ухвалене раніше рішення суттєво відрізняється від проєкту, який був оприлюднений на сайті НКРЕКП та проходив обговорення. Тому виникли непорозуміння щодо розмірів та структури нових тарифів.

Ущаповський запропонував направити проєкти рішень про підвищення тарифів на воду на доопрацювання. Заперечень в інших членів регулятора це не викликало.

В оновленому повідомленні на сайті комісії також зазначається, що питання про тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення “направлено для доопрацювання (коригування)”.

Як відомо, НКРЕКП хотіла підняти тарифи на холодну воду та водовідведення в два етапи. Перший був запланований, починаючи з 1 січня 2023 року, а другий – з 1 липня.

Джерело: НКРЕКП