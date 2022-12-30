PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву

Декабрь, 30 в 12:04

PIN-UP Foundation продолжает оказывать поддержку украинцам, пострадавшим от военных действий. Благотворительный фонд помог городу Харьков обустроить пять пунктов обогрева.

На этот раз PIN-UP Foundation отреагировал на инициативную Харьковского городского головы по закупке необходимого оборудования для обустройства пяти пунктов обогрева для харьковчан и внутренне перемещенных лиц.

В рамках сотрудничества PIN-UP Foundation и коммунального учреждения Офис реформ Харькова, благотворительный фонд приобрел 10 генераторов, 10 буржуек, 10 конвекторов, 25 прожекторов, 10 тепловых подушек, 10 термоподов и пять аптечек.

Сейчас смотрят

Оборудование установлено в пунктах обогрева в городе Харьков и уже готово к использованию.

— С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины город Харьков продолжает подвергаться масштабным разрушениям. Критическая инфраструктура города регулярно уничтожается врагом. Сейчас горожане и внутренне перемещенные лица нуждаются в тепле и свете. Поэтому PIN-UP Foundation отреагировал на запрос харьковского городского главы помог с оборудованием пунктов обогрева. PIN-UP Foundation и дальше будет согревать украинцев своей заботой, — прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины.

Фонд системно помогает тем, кто в этом больше всего нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи для восстановления Украины.