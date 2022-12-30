PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву

Грудень, 30 в 12:04

PIN-UP Foundation продовжує надавати підтримку українцям, які постраждали від воєнних дій. Благодійний фонд допоміг місту Харків облаштувати п’ять пунктів обігріву.

Цього разу PIN-UP Foundation відреагував на ініціативну харківського міського голови щодо закупівлі необхідного обладнання для облаштування п’яти пунктів обігріву для харків’ян та внутрішньо-переміщених осіб.

У рамках співпраці PIN-UP Foundation та комунальної установи ‎Офіс реформ Харкова, благодійний фонд придбав 10 генераторів, 10 буржуйок, 10 конвекторів, 25 прожекторів, 10 теплових подушок, 10 термоподів та пʼять аптечок.

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Обладнання встановлено у пунктах обігріву в місті Харків та вже готове до використання.

– Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України місто Харків продовжує зазнавати масштабних руйнувань. Критична інфраструктура міста регулярно нищиться ворогом. Наразі містяни та внутрішньо-переміщені особи потребують тепла та світла. Тому PIN-UP Foundation відреагував на запит харківського міського голови та допоміг з обладнанням пунктів обігріву. PIN-UP Foundation і далі зігріватиме українців своєю турботою, – прокоментувала президент PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів та професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, спрямованими на розвиток України.

Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.