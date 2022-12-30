Декабрь, 30 в 12:53

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что, учитывая постоянные повреждения и разрушения энергообъектов, украинские энергетики уже разработали параллельные инфраструктурные объекты для обеспечения населения питанием. Сейчас там идет работа.

Об этом Кирилл Тимошенко заявил в эфире телемарафона.

По его словам, есть несколько подходов к тому, как ремонтировать разрушенные энергообъекты: что-то ремонтируют, что-то восстанавливают.

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– Также наши энергетики разработали параллельные инфраструктурные объекты и там уже идет работа, работа на параллельных, новых энергетических объектах, которые необходимы нашей стране. Такая себе энергетическая децентрализация, чтобы у нас было большое количество малых энергообъектов и чтобы мы понимали, что люди будут обеспечены электричеством, — заявил замглавы Офиса президента.

Тимошенко также рассказал, что последние три-четыре месяца областные администрации, энергокомпании, Укравтодор и другие органы применяют серьезные физические меры безопасности на всех критических объектах страны.

– Это не только силы ПВО. Конечно силам ПВО мы очень благодарны. Но есть и физическая защита, которая во многих случаях позволяет нам оставаться с электричеством. Если бы эти объекты не были защищены, мы бы с вами уже давно были без электроснабжения, — подчеркнул Кирилл Тимошенко.

К примеру, трансформаторы защищают вагонами или бетонными блоками.

Что касается украинцев на Новый год со светом, Кирилл Тимошенко заявил, что энергетики делают все возможное.

– Я думаю, нам это удастся. Надеюсь, что все, что мы запланировали, будет – дать свет людям в новогоднюю ночь. Я надеюсь, что у всех бытовых потребителей будет светло, — заметил замглавы ОПУ.

Напомним, что утром 29 декабря Украина выдержала массированный ракетный обстрел. Силам ПВО удалось сбить 54 из 69 ракет.