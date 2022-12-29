Декабрь, 29 в 15:48

В четверг, 29 декабря, Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры на территории Украины. Несмотря на наличие попаданий, работы по восстановлению мощности могут занять не так уж много времени.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, оккупанты попали по энергообъектам в разных городах.

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— В первую очередь, прилеты есть на Западе Украины и не только. Не будем уточнять локации, но из-за этих прилетов у нас есть ограничения по мощностям энергоснабжения. Прежде всего – это большие ограничения во Львове и области, также в Одессе, где фактически сейчас работает только критическая инфраструктура. Есть ограничения в Киевском регионе и Харьковском также, – отметил он.

В то же время Тимошенко отметил, что восстановление этих объектов — не вопрос недель.

— Наши энергетики работают для того, чтобы уже в ближайшее время (и это не вопрос недель) восстановить мощности, подать их в те регионы, которые я назвал. Надеюсь, это удастся сделать очень быстро, – сказал замглавы ОП.

Нормализацию ситуации в столице Тимошенко прогнозирует уже к завтрашнему дню.

– Если мы говорим о Киеве, то там работает не только критическая инфраструктура, но и есть мощности, чтобы давать электроэнергию бытовым потребителям. В Киеве сейчас больших таких проблем нет, ситуация налаживается, и надеемся, уже завтра будет ситуация хорошая, скажем так, — подытожил он.

Утром 29 декабря Украина выдержала новый массированный обстрел российских войск. Силам ПВО удалось сбить 54 из 69 ракет.

Источник: телемарафон