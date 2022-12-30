Грудень, 30 в 12:53

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що з огляду на постійні ушкодження та руйнування енергооб’єктів українські енергетики вже розробили паралельні інфраструктурні об’єкти для забезпечення населення живленням. Наразі там триває робота.

Про це Кирило Тимошенко заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, є декілька підходів щодо того, як ремонтувати зруйновані енергооб’єкти: щось ремонтують, щось відновлюють.

Зараз дивляться

– Також наші енергетики розробили паралельні інфраструктурні об’єкти й там вже йде робота, робота на паралельних, нових енергетичних об’єктах, які необхідні нашій країні. Така собі енергетична децентралізація, щоб у нас була велика кількість малих енергооб’єктів і щоб ми розуміли, що люди будуть забезпечені електрикою, – заявив заступник голови Офісу президента.

Тимошенко також розповів, що останні три-чотири місяці обласні адміністрації, енергокомпанії, Укравтодор та інші органи застосовують серйозних фізичних заходів безпеки на усіх критичних об’єктах країни.

– Це не лише сили ППО. Звичайно силам ППО ми дуже вдячні. Але є і фізичний захист, який у багатьох випадках дозволяє нам залишатися з електрикою. Якби ці об’єкти не були захищені, ми б з вами вже давно були б без електропостачання, – наголосив Кирило Тимошенко.

Наприклад, трансформатори захищають вагонами або бетонними блоками.

Щодо того, чи будуть українці на Новий рік зі світлом, Кирило Тимошенко заявив, що енергетики роблять усе можливе.

– Я думаю, нам це вдасться. Сподіваюся, що все, що ми запланували, буде – надати світло людям в новорічну ніч. Я подіваюся, що у всіх побутових споживачів буде світло, – зауважив заступник голови ОПУ.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня Україна витримала масований ракетний обстріл. Силам ППО вдалось збити 54 з 69 ракет.