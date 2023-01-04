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Факты / Україна / Общество

Хозяева РФ попытаются перевернуть ситуацию в войне и отложить свое поражение — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

У цивилизованного мира нет никаких сомнений, что нынешние хозяева России бросят все силы, личный состав и военную технику, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне против Украины и по крайней мере отложить свое поражение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 3 января 2023 года.

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— Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста, — утверждает президент Украины.

Правительство начало этот год сразу с того, что больше всего необходимо Украине именно сейчас накануне новых мобилизационных процессов, которые готовит государство-террорист, подчеркивает Зеленский.

— Именно сейчас — тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону, — считает глава государства.

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