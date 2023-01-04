Господарі РФ спробують перевернути ситуацію у війні й відкласти свою поразку – Зеленський

Січень, 03 в 22:29

У цивілізованого світу немає жодних сумнівів, що теперішні господарі Росії кинуть всі сили, особовий склад та військову техніку, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні проти України та принаймні відкласти свою поразку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 січня 2023 року.

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– Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста, – стверджує президент України.

Уряд почав цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз напередодні нових мобілізаційних процесів, які готує держава-терорист, наголошує Зеленський.