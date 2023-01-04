Январь, 04 в 13:46

Украинское правительство не отменило проведение тендеров на Prozorro, а временно изменило правила торгов.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Она пояснила, что электронные торги проводятся, но немного по другой процедуре: выигрывает тот, кто даст наименьшую цену при предоставлении первого предложения.

Сейчас смотрят

— Мы пошли на этот шаг по просьбе участников: ведь на подачу первого предложения у них есть 7 дней, а для ставки на понижение в аукционе — 2-3 минуты. И из-за блэкаута предприниматели часто не могут принимать дальнейшее участие в торгах. Это решение принято временно — на 6 месяцев. Соответствующие изменения в процедуре закупок могут быть пересмотрены, как только ситуация с электричеством стабилизируется, — пояснила Свириденко.

Министр напомнила, что проведение аукциона при государственных закупках не является обязательным.

Она также сообщила, что согласно рекомендациям Всемирного Банка, платформа Prozorro уже начала реализацию механизма, когда заказчик при объявлении тендера определяет, нужен ли ему аукцион во время открытых торгов.

Свириденко рассказала, что с выключением света многие аукционы завершались с одним участником, поскольку другие не успевали подать предложения.

Источник: Юлия Свириденко