Январь, 05 в 13:03

Количество украинцев, выехавших в Европу с начала полномасштабной войны, достигло 7 915 287 человек.

Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

За последнюю неделю количество переселенцев увеличилось более чем на 18 тыс. человек. Больше всего наших людей выехали в Польшу и Германию.

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В национальных программах временной защиты и поддержки зарегистрировано 4,9 млн беженцев.

Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось – около 9,2 млн переселенцев.

С 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли следующие страны:

Польша (1 553 707 человек),

Германия (1 021 667 человек),

Чехия (476 025 человек),

Италия (173 231 человека),

Испания (164 705 человек),

Великобритания (152 200 человек),

Болгария (148 451 человека),

Франция (118 994 человек),

Румыния (106 786 человек),

Словакия (105 205 человек).

Ранее факты ICTV рассказывали, какие страны готовы принять беженцев в 2023 году.