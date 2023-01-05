Січень, 05 в 13:03

Кількість українців, які виїхали до Європи з початку повномасштабної війни, сягнула 7 915 287 осіб.

Про це повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

За останній тиждень кількість переселенців збільшилася на понад 18 тис. осіб. Найбільше наших людей виїхало до Польщі та Німеччини.

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У національних програмах тимчасового захисту та підтримки зареєстровано 4,9 млн біженців.

Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхало понад 17 млн осіб, повернулося – близько 9,2 млн переселенців.

З 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

Польща (1 553 707 осіб),

Німеччина (1 021 667 осіб),

Чехія (476 025 осіб),

Італія (173 231 особу),

Іспанія (164 705 осіб),

Велика Британія (152 200 осіб),

Болгарія (148 451 особу),

Франція (118 994 особи),

Румунія (106 786 осіб),

Словаччина (105 205 осіб).

Раніше Факти ICTV розповідали, які країни готові прийняти біженців у 2023 році.