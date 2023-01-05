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Факти / Україна / Суспільство

До Європи за час війни виїхало близько 8 млн українців – ООН

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
українські біженці
Фото: Depositphotos

Кількість українців, які виїхали до Європи з початку повномасштабної війни, сягнула 7 915 287 осіб.

Про це повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

За останній тиждень кількість переселенців збільшилася на понад 18 тис. осіб. Найбільше наших людей виїхало до Польщі та Німеччини.

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У національних програмах тимчасового захисту та підтримки зареєстровано 4,9 млн біженців.

Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхало понад 17 млн осіб, повернулося – близько 9,2 млн переселенців.

ООН

З 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

  • Польща (1 553 707 осіб),
  • Німеччина (1 021 667 осіб),
  • Чехія (476 025 осіб),
  • Італія (173 231 особу),
  • Іспанія (164 705 осіб),
  • Велика Британія (152 200 осіб),
  • Болгарія (148 451 особу),
  • Франція (118 994 особи),
  • Румунія (106 786 осіб),
  • Словаччина (105 205 осіб).

Раніше Факти ICTV розповідали, які країни готові прийняти біженців у 2023 році.

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