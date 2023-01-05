До Європи за час війни виїхало близько 8 млн українців – ООН
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Кількість українців, які виїхали до Європи з початку повномасштабної війни, сягнула 7 915 287 осіб.
Про це повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
За останній тиждень кількість переселенців збільшилася на понад 18 тис. осіб. Найбільше наших людей виїхало до Польщі та Німеччини.
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У національних програмах тимчасового захисту та підтримки зареєстровано 4,9 млн біженців.
Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхало понад 17 млн осіб, повернулося – близько 9,2 млн переселенців.
З 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:
- Польща (1 553 707 осіб),
- Німеччина (1 021 667 осіб),
- Чехія (476 025 осіб),
- Італія (173 231 особу),
- Іспанія (164 705 осіб),
- Велика Британія (152 200 осіб),
- Болгарія (148 451 особу),
- Франція (118 994 особи),
- Румунія (106 786 осіб),
- Словаччина (105 205 осіб).
Раніше Факти ICTV розповідали, які країни готові прийняти біженців у 2023 році.