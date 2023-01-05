Январь, 05 в 18:45

Сегодня, чтобы зарабатывать деньги, не нужно ходить в офис и выполнять монотонную работу. Зарабатывать онлайн в современном мире не просто реально, но и очень удобно.

Единственное, что нужно, это знать сайты, где можно вывести средства в гривнах за выполненную работу и не наткнуться на мошенников.

Факты ICTV собрали для вас сайты и площадки, которые можно использовать для заработка и вывода денег на карту в гривнах.

Сейчас смотрят

Где заработать реальные деньги в интернете

Чтобы получать заработную плату в гривнах, нужно искать биржи фриланса или сайты, которые сотрудничают с партнерскими программами.

Здесь можно подзаработать, если вы имеете собственный проект с реальными посетителями: сайт, блог, страница или группа в соцсетях, канал на YouTube, или если вы обладаете определенными навыками и соглашаетесь работать фрилансером.

Как зарабатывать без вложений и выводить заработок на карту

Здесь есть несколько распространенных вариантов:

Развивать в себе блогера и собственный сайт — вы можете зарабатывать на рекламе, объявлениях и партнерке, которая будет размещаться на вашем сайте. Однако для этого необходимо постоянно совершенствовать сайт и соцсети, чтобы работодатели хотели идти к вам.

— вы можете зарабатывать на рекламе, объявлениях и партнерке, которая будет размещаться на вашем сайте. Однако для этого необходимо постоянно совершенствовать сайт и соцсети, чтобы работодатели хотели идти к вам. Писать тексты на заказ — если по образованию вы журналист или вам просто нравится писать, на этом можно неплохо подзаработать. Необходимо лишь воспользоваться специальными сайтами, найти заказчика и выполнить свою работу.

— если по образованию вы журналист или вам просто нравится писать, на этом можно неплохо подзаработать. Необходимо лишь воспользоваться специальными сайтами, найти заказчика и выполнить свою работу. Разработка сайтов, графический дизайн и прочее — тут ситуация такая же, как и с копирайтерами. Находите клиента, выполняете работу, получаете деньги и положительный отзыв.

Какие сайты помогут зарабатывать в интернете

Freelancehunt

Это украинская биржа фриланса с удобным сервисом. Зарабатывать здесь можно, если вы обладаете определенными навыками, например, умеете писать тексты, разрабатывать сайты, рекламу или предоставлять любые другие услуги.

Свою заработную плату вы можете получать в рублях и выводить деньги с помощью Приват24, Visa или Mastercard.

Функционал биржи очень прост:

Заходите на сайт. Нажимаете на кнопку стать фрилансером. Регистрируетесь на сайте. Далее заходите в свой личный кабинет, где найдете кнопку Найти проект.

Среди предлагаемых проектов выбираете тот, который соответствует ваши специальности. После выполнения вы получите зарплату в гривне.

Украинская биржа Freelancehunt имеет собственную систему защиты для исполнителя и заказчика Сейф. После согласования всех условий работы, суммы заработка и дедлайна, вы можете не волноваться, что вам не заплатят!

Admitad

Это крупнейший агрегатор партнерских программ. Если у вас есть свой проект (сайт, блог, канал на YouTube), вы можете зарабатывать на Admitad с помощью партнерских программ.

Кажется, что здесь трудно разобраться, однако это не так. Каждая партнерская программа предусматривает посредничество.

Например, в своих соцсетях вы размещаете ссылками на определенную услугу или товар. Если по этим ссылкам переходят ваши подписчики и оказывают целевое действие (переходят на сайт, регистрируются там, покупают или заказывают какие-то услуги), то вы получаете за это определенное денежное вознаграждение.

Таким образом зарабатываете и вы, и компания, которая заказала размещение своей ссылки в вашем блоге или на YouTube.

Вы можете рекламировать продукты, игры, товары или кредиты. Вывести заработок на карточку можно от 400 грн.

Freelance.ua

Это также украинская биржа, которая является аналогом к сайту Freelancehunt. Здесь вы можете стать фрилансером и зарабатывать деньги за выполненный проект и определенную работу.

Здесь также возможна оплата на карты украинских банков в гривне, но этот сайт не так популярен, как Freelancehunt, здесь меньше пользователей.

Kabanchik.ua

Это специальный сайт для предоставления услуг не только в интернете, но и в реальной жизни.

Качественный сервис, который выступает посредником между исполнителями и заказчиками. Здесь можно зарабатывать в гривнах на очень разных заданиях.

Например, можно договориться о ремонте техники, выгуле собаки, разработке сайтов, написании текстов, доставке, организации праздников и т.п.

Пользоваться сервисом можно не только с компьютера, но и с мобильного. Kabanchik имеет собственное приложение, которое работает на Android и iOS.

Договариваться об оплате своей работы вы будете непосредственно с заказчиком.

Другие сервисы

SalesDoubler — украинская сеть, которая работает исключительно с местными оферами. Благодаря сервису вы можете сотрудничать с банками, кредитными организациями, крупными украинскими магазинами одежды и цифровой техники.

Доска объявлений OLX.UA — самый популярный сервис в Украине, где можно продавать любые товары и предлагать свои услуги. Здесь можно зарабатывать без вложений.

Как платить налоги с такого заработка

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что с любого заработка нужно платить налог.

— В таком случае все зависит от того, зарегистрировано ли лицо как частный предприниматель. Если зарегистрировано, то лицо и так платит налог и вводится в учет, — говорит юрист.

Кравец добавляет, если лицо не зарегистрировано предпринимателем, то до мая 2023 года ему нужно подать соответствующую декларацию, где отразить все соответствующие поступления и свои прибыли.